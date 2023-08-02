Поступово знижуватиметься: експертка розповіла, яким буде курс долара в серпні

Зниження курсу долара буде тривалим, на думку банкірка Анни Золотько, через динамічне зростання курсу минулого місяця. Банки почали переглядати ставки за депозитами в гривні.

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Банкірка Анна Золотько вважає, що з 1 серпня в Україні почне знижуватися готівковий курс долара. Про це вона повідомила в коментарі "24 каналу".

З її слів, у першій половині тижня відбувся процес росту валюти, який стимулювався очікуваннями щодо підвищення облікової ставки НБУ. Зокрема курс на готівковому ринку зріс до 37,5 гривні за долар. Проте готівковий курс буде знижуватися. Через динамічне зростання курсу минулого місяця, цей процес може бути тривалим.

"Готівковий курс продажу долара цього тижня знаходитиметься в межах коридору 37,1 — 37,6 гривні за долар", — сказала Анна Золотько.

Вона зазначила, що банки почали переглядати ставки за депозитами в гривні після зміни облікової ставки. Тому потрібен час для оцінки реального впливу цього процесу на інтерес українців до вкладів в гривні.

Анна Золотько додала, що минулого тижня, за даними НБУ, відчувся попит з боку населення на готівкову валюту. Зокрема, тоді денний обсяг продажу в порівнянні з середніми показниками липня зріс на 6-8 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 19 липня заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив про бачення передумов щодо скасування фіксованого курсу гривні до долара. Зокрема, зміна стратегії може відбутися ще до закінчення повномасштабної війни. Він зазначив, що Нацбанк триматиме ситуацію на ринку під контролем, тому повернення до колишнього курсу долара відбуватиметься поступово.

На початку липня Нацбанк дозволив небанківським фінансовим установам знімати яку завгодно суму іноземної валюти зі своїх рахунків у банках. Так рішення прийняли для того, аби розширити пропозицію банкнот іноземної валюти без зношення та стабілізувати ситуацію з обміном готівкової валюти