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Економіка Війна та гроші

Є передумови: в НБУ розповіли, коли повернеться гнучкий курс долара

Фіксований курс, Нацбанк, гнучкий курс
У Національному банку розповіли, коли скасують фіксований курс долара

Навіть після зміни режиму Національний банк все одно триматиме ситуацію на ринку під контролем. Повернення до колишнього курсу долара відбуватиметься дуже поступово.

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У Національному банку України вже бачать деякі передумови для того, щоб скасувати фіксований курс гривні до долара. Зміна стратегії може відбутися ще до закінчення повномасштабної війни. Про це заявив в інтерв'ю виданню "Укрінформ" 19 липня заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За його словами, нещодавно регулятор представив стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до гнучкого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. У стратегії було перераховано передумови, на які орієнтується НБУ, коли оцінює можливість повернення до гнучкого курсоутворення. І таких передумов є кілька:

  • керована ситуація на валютному ринку;
  • достатній обсяг міжнародних резервів;
  • пом'якшення низки обмежень, що дозволяють мінімізувати різницю між курсами на різних сегментах валютного ринку;
  • стійке зниження інфляції;
  • дієвість монетарних інструментів для забезпечення привабливості активів у гривнях.

Сергій Ніколайчук каже, що останнім часом відбувається суттєвий прогрес за всіма цими описаними вище напрямами.

"Можливо, умови для переходу до гнучкого курсоутворення виникнуть і раніше. Але поки нічого конкретно не обіцяємо", — підкреслив заступник голови НБУ.

При цьому він зазначив, що навіть після зміни режиму Національний банк все одно триматиме ситуацію на ринку під контролем. Підвищення гнучкості відбуватиметься дуже поступово, а НБУ і далі буде присутній на ринку з інтервенціями.

Коли і чому подорожчає долар

Директор департаменту з контролю ліквідності та цінних паперів АТ "Кредобанк" Сергій Кучерявий, для статті Фокуса: "Долар — по 37 гривень. Чи варто купувати валюту, поки вона дешева", ще у квітні попереджав, що гривня зміцнюватиметься. На думку експерта, для цього є відразу кілька причин:

  • схвалення чотирирічного пакета фінансування МВФ для покриття критичних витрат;
  • зменшення девальваційних очікувань населення;
  • зниження привабливості валютних вкладів унаслідок зростання вимог щодо резервування під них;
  • зростання привабливості ОВДП.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк дозволив небанківським фінансовим установам знімати яку завгодно суму іноземної валюти зі своїх рахунків у банках. Також нагадаємо, що навесні НБУ вже скасував низку адміністративних обмежень. Так, наприклад, банкам розширили можливості здійснювати операції з продажу готівкової валюти населенню.