Є передумови: в НБУ розповіли, коли повернеться гнучкий курс долара

Навіть після зміни режиму Національний банк все одно триматиме ситуацію на ринку під контролем. Повернення до колишнього курсу долара відбуватиметься дуже поступово.

Related video

У Національному банку України вже бачать деякі передумови для того, щоб скасувати фіксований курс гривні до долара. Зміна стратегії може відбутися ще до закінчення повномасштабної війни. Про це заявив в інтерв'ю виданню "Укрінформ" 19 липня заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За його словами, нещодавно регулятор представив стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до гнучкого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. У стратегії було перераховано передумови, на які орієнтується НБУ, коли оцінює можливість повернення до гнучкого курсоутворення. І таких передумов є кілька:

керована ситуація на валютному ринку;

достатній обсяг міжнародних резервів;

пом'якшення низки обмежень, що дозволяють мінімізувати різницю між курсами на різних сегментах валютного ринку;

стійке зниження інфляції;

дієвість монетарних інструментів для забезпечення привабливості активів у гривнях.

Сергій Ніколайчук каже, що останнім часом відбувається суттєвий прогрес за всіма цими описаними вище напрямами.

"Можливо, умови для переходу до гнучкого курсоутворення виникнуть і раніше. Але поки нічого конкретно не обіцяємо", — підкреслив заступник голови НБУ.

При цьому він зазначив, що навіть після зміни режиму Національний банк все одно триматиме ситуацію на ринку під контролем. Підвищення гнучкості відбуватиметься дуже поступово, а НБУ і далі буде присутній на ринку з інтервенціями.

Коли і чому подорожчає долар

Директор департаменту з контролю ліквідності та цінних паперів АТ "Кредобанк" Сергій Кучерявий, для статті Фокуса: "Долар — по 37 гривень. Чи варто купувати валюту, поки вона дешева", ще у квітні попереджав, що гривня зміцнюватиметься. На думку експерта, для цього є відразу кілька причин:

схвалення чотирирічного пакета фінансування МВФ для покриття критичних витрат;

зменшення девальваційних очікувань населення;

зниження привабливості валютних вкладів унаслідок зростання вимог щодо резервування під них;

зростання привабливості ОВДП.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк дозволив небанківським фінансовим установам знімати яку завгодно суму іноземної валюти зі своїх рахунків у банках. Також нагадаємо, що навесні НБУ вже скасував низку адміністративних обмежень. Так, наприклад, банкам розширили можливості здійснювати операції з продажу готівкової валюти населенню.