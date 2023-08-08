Деньги без вида на жительство: как банки предоставляют услуги гражданам РФ и Беларуси

Граждане без вида на жительство в Украине — например, граждане РФ и Беларуси — могут снять деньги со счетов, но для этого им придется обратиться в СБУ.

Related video

Лица, имеющие гражданство РФ и Беларуси и не являющиеся резидентами Украины, могут воспользоваться услугами банков. Однако все зависит от того, имеют ли они вид на жительство. О деталях рассказала пресс-служба омбудсмена.

В условиях военного положения, говорится в объяснении пресс-службы, нужно учитывать, является ли резидентом Украины гражданин, который хочет снять деньги со счета. Вообще же подобные действия руководствуются четырьмя нормативными актами: Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", Закон Украины "О валюте и валютных операциях", постановление НБУ от 24.02.2022 № 18 "О работе банковской системы в период введения военного положения", положение об операциях с валютными ценностями (согласно постановлению НБУ от 02.01.2019 № 2).

Получение денег резидентами Украины: детали

Прежде всего нужно выяснить, является ли гражданин, который хочет получить деньги в банке, резидентом Украины. Пресс-служба перечислила, как это устанавливается:

лицо должно иметь паспорт/паспортный документ, или документ, который их заменяет;

лицо должно иметь вид на постоянное место жительства (касается также людей, находящихся за рубежом — подробнее об этом говорится в Законе №2473).

Если гражданин РФ или Беларуси имеет вид на постоянное место жительства в Украине, он с этим документом обращается в банк, который его обязан обслужить.

Вида на жительство нет: что делать

Если гражданин РФ или Беларуси не имеет вида на жительство, он не является резидентом Украины, указывает пресс-служба омбудсмена. Однако деньги в банке можно получить, но уже привлекая СБУ.

Процедура получения банковских услуг для нерезидентов Украины:

обратиться в СБУ, которое внесет гражданина в специальный перечень для "возможности осуществления банками расходных операций";

Нацбанк направляет банкам перечень, на который они ориентируются, обслуживая клиентов;

после этого лица с гражданством РФ и Беларуси могут законно снять деньги со счетов.

Напоминаем, чиновники разрешили е-резидентам открывать банковские счета: о деталях рассказали в НБУ.

Тем временем Фокус рассказал о деталях уплаты налога на недвижимость. Нерезиденты Украины также должны платить за имущество, которым владеют.