Гроші без посвідки на проживання: як банки надають послуги громадянам РФ та Білорусі

Громадяни без посвідки на проживання в Україні — наприклад, громадяни РФ та Білорусі — можуть зняти кошти з рахунків, але для цього їм доведеться звернутися до СБУ.

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Особи, які мають громадянство РФ та Білорусі і не є резидентами України, можуть скористатись послугами банків. Однак все залежить від того, чи мають вони посвідку на проживання. Про деталі розповіла пресслужба омбудсмена.

В умовах воєнного стану, ідеться у поясненні пресслужби, потрібно зважати на те, чи є резидентом України громадянин, який хоче зняти гроші з рахунку. Взагалі ж подібні дії керуються чотирма нормативними актами: Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", Закон України "Про валюту і валютні операції", постанова НБУ від 24.02.2022 № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану", положення про операції із валютними цінностями (відповідно до постанови НБУ від 02.01.2019 № 2).

Виплати коштів резидентам України: деталі

Найперше потрібно з'ясувати, чи громадянин, який хоче отримати гроші в банку, являється резидентом України. Пресслужба перелічила, як це встановлюється:

особа повинна мати паспорт/паспортний документ, або документа, який їх замінює;

особа повинна мати посвідку на постійне місце проживання (стосується також людей, які перебувають за кордоном — детальніше про це ідеться у Законі №2473).

Якщо громадянин РФ або Білорусі має посвідку на постійне місце проживання в Україні, він з цією посвідкою звертається в банк, який його зобов'язаний обслужити.

Посвідки на проживання немає: що робити

Якщо громадянин РФ чи Білорусі не має посвідки на проживання, він не є резидентом України, вказує пресслужба омбудсмена. Однак гроші в банку можна отримати, але вже залучивши СБУ.

Процедура отримання банківських послуг для нерезидентів України:

звернутись до СБУ, яке внесе громадянина до спеціального переліку для "можливості здійснення банками видаткових операцій";

Нацбанк надсилає банкам перелік, на який вони орієнтуються, обслуговуючи клієнтів;

після цього особи з громадянством РФ та Білорусі можуть у законний спосіб зняти гроші з рахунків.

Нагадуємо, урядовці дозволили е-резидентам відкривати банківські рахунки: про деталі розповіли у НБУ.

Тим часом Фокус розповів про деталі сплати податку на нерухомість. Нерезиденти України також повинні платити відповідні кошти за майно, яким володіють.