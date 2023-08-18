Украина начала выплату пенсий в иностранной валюте: как оформить заявку

Изменения касаются тех граждан, которые после начала войны были вынуждены выехать из страны. Оставить заявку можно как онлайн, так и при помощи письменного заявления.

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Украина начала выплачивать пенсии гражданам за границей в иностранной валюте. В пресс-службе компании "Укрпочта" рассказали, как можно быстро оставить заявку.

Речь идет о выплатах для тех граждан, которые из-за полномасштабной войны в Украине были вынуждены выехать из страны в поисках безопасного места и ранее получали пенсии и другие социальные выплаты в "Укрпочте".

"Есть возможность забирать средства по месту временного пребывания. Они будут отправлены международным почтовым переводом. Сейчас проект охватывает тех пенсионеров, которые находятся в Польше, но в дальнейшем расширится и на другие страны", — говорится в сообщении.

Как оформить получение выплат за границей: пошаговая инструкция

В первую очередь, как отметили в пресс-службе компании, нужно подать заявление на начисление денег. Сделать это можно двумя способами:

онлайн по ссылке, заполнив необходимые данные;

заполнить информацию в бумажном виде по шаблону, после чего положить в конверт с пометкой "пенсия переводом" и отправить по адресу АО "Укрпочта", ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001, Украина.

Следующий шаг состоит в том, чтобы забрать международный перевод. Для этого украинским беженцам необходимо будет лишь предьявить документ удостоверяющий личность.

Стоит отметить, что международные переводы будут доставлены не в тот месяц, когда было написано заявление, а в следующем. Производятся выплаты в национальной валюте страны, где пребывает украинец. Если речь идет о Польше — это злоты.

"Укрпочта, Пенсионный Фонд Украины и Минреинтеграции делают все возможное, чтобы украинцы, которые в результате войны были вынуждены покинуть дома, получали пенсии и социальные выплаты", — говорится в сообщении.

Напоминаем, 17 августа сообщалось, засчитают ли в Украине стаж тем пенсионерам, которые работали в Польше. Если украинец имеет страховой стаж в Украине и работал в Польше, то для определения права на назначение пенсии эти стажи суммируются.

Также сообщалось, что начиная с августа начинают выплачивать новый размер пенсии некоторым категориям украинцев. Также в конце лета граждане с особыми заслугами могут получить дополнительные выплаты, а также люди с инвалидностью — об этом говорится в материале Фокуса.