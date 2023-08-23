Социальная справедливость: в Украине хотят по-новому начислять пенсии

В Кабинете министров сейчас работают над тем, чтобы размер пенсии покрывал более 40% от среднего уровня заработка.

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Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что в Украине действующая формула расчета пенсии с учетом индексаций занижает реальную стоимость заработка. Об этом она сообщила в интервью "Укринформу".

"Пенсия в 2000-м в 300 гривен в эквиваленте к средней заработной плате была неплохой. А сейчас с индексацией это просто мизер. Индексация постоянно "отстает", и это несправедливо", — сказала Оксана Жолнович.

Она отметила, что в министерстве сейчас работают над тем, чтобы у каждого был четкий алгоритм начисления пенсий в соответствии с отработанным стажем и уплаченными взносами. По ее словам, новый алгоритм должен быть всегда привязанным к базовым величинам.

"Если говорить о солидарной пенсии, она должна покрывать определенный процент заработка, который человек получал в течение жизни, для поддержания того уровня, к которому этот человек привык", — пояснила она.

В частности, в Украине сейчас работают над увеличением процента, чтобы солидарная и накопительная части превышали 40% заработка.

Жолнович рассказала об особенностях накопительной пенсии, в частности Минсоцполитики не хочет увеличивать нагрузку на работников и работодателей, вводя обязательные накопления.

"Поэтому на начальном этапе государство часть бремени возьмет на себя", — подчеркнула она.

Кроме этого, нужно упростить процесс администрирования и разработать механизмы инвестирования, считает министр.

Напомним, пенсионеры по достижении 70-летнего возраста имеют право на дополнительные 300 гривен в месяц. Однако надбавки не получат те пенсионеры, размер выплат которых составляет более 10 340 гривен.

В Пенсионном фонде рассказали, что пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, могут получить ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 гривен. Это касается только тех пожилых людей, ежемесячный размер пенсионных выплат которых с учетом надбавок не достигал размера средней заработной платы.