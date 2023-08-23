Соціальна справедливість: в Україні хочуть по-новому нараховувати пенсії

В Кабінеті міністрів наразі працюють над тим, аби розмір пенсії покривав понад 40% від середнього рівня заробітку.

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Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що в Україні чинна формула розрахунку пенсії з урахуванням індексацій занижує реальну вартість заробітку. Про це вона повідомила в інтерв'ю "Укрінформу".

"Пенсія у 2000-му в 300 гривень в еквіваленті до середньої заробітної плати була непоганою. А зараз з індексацією це просто мізер. Індексація постійно "відстає", і це несправедливо", — сказала Оксана Жолнович.

Вона зазначила, що в міністерстві наразі працюють над тим, аби у кожного був чіткий алгоритм нарахування пенсій відповідно до відпрацьованого стажу та сплачених внесків. З її слів, новий алгоритм повинен бути завжди прив'язаним до базових величин.

"Якщо говорити про солідарну пенсію, вона має покривати певний відсоток заробітку, який людина отримувала упродовж життя, для підтримки того рівня, до якого ця людина звикла", — пояснила вона.

Зокрема, в Україні наразі працюють над збільшенням відсотка, аби солідарна та накопичувальна частини перевищували 40% заробітку.

Жолнович розповіла про особливості накопичувальної пенсії, зокрема Мінсоцполітики не хоче збільшувати навантаження на працівників та роботодавців, запроваджуючи обов’язкові накопичення.

"Тому на початковому етапі держава частину тягаря візьме на себе", — наголосила вона.

Крім цього, потрібно спростити процес адміністрування та розробити механізми інвестування, вважає міністерка.

Нагадаємо, пенсіонери після досягнення 70-рінчого віку мають право на додаткові 300 гривень на місяць. Проте надбавки не отримають ті пенсіонери, розмір виплат яких становить понад 10 340 гривень.

У Пенсійному фонді розповіли, що пенсіонери, яким виповнилося 80 років, можуть отримати щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень. Це стосується лише тих літніх людей, щомісячний розмір пенсійних виплат яких з урахуванням надбавок не досягав розміру середньої заробітної плати.