Агрессор заплатит за все: в Кабмине озвучили сумму ущерба от оккупации Крыма

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, России придется возместить убытки не только за оккупацию полуострова, но и за полномасштабную войну.

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Ущерб от оккупации украинского Крыма Россией по состоянию на 2023 год оценивается в более чем 120 миллиардов гривен. Об этом 23 августа заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что после поражения в войне стране-агрессору придется возместить убытки не только за оккупацию полуострова, но и за полномасштабную войну, развязанную против Украины 24 февраля 2022 года.

"Ущерб от оккупации Крыма составляет по меньшей мере 120 млрд грн. Точная сумма будет известна после освобождения полуострова и проведения аудита. Правительство работает над концепцией конфискации российских активов, замороженных на Западе", — сказал глава правительства.

По его словам, возместить ущерб станет возможным после того, как заработает международный компенсационный механизм, по которому агрессор заплатит за все уничтоженное.

"Пока Крым оккупирован, невозможно говорить о справедливости, устойчивом мире, безопасности в Европе и международном порядке, основанном на правилах. Но наш флаг снова поднимется над украинским Симферополем, Севастополем, Ялтой и другими городами украинского полуострова. Крым станет частью большой сильной и европейской Украины", — добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, 23 июня 2023 года стало известно, что компания НАК "Нафтогаз Украины" и еще пять компаний группы хотят принудительно взыскать с России многомиллиардную компенсацию за утраченные активы в Крыму.

"Поскольку Россия добровольно не оплатила "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях", — сказал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль 22 августа заявил, что с февраля 2022 года Россия совершила в Украине более 136 тысяч преступлений. Во время полномасштабной войны армия агрессора разрушила около 116 тысяч объектов отечественной гражданской инфраструктуры.