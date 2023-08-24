Агресор заплатить за все: у Кабміні озвучили суму збитків від окупації Криму

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Росії доведеться відшкодувати збитки не тільки за окупацію півострова, а й за повномасштабну війну.

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Збитки від окупації українського Криму Росією станом на 2023 рік оцінюють у понад 120 мільярдів гривень. Про це 23 серпня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що після поразки у війні країні-агресору доведеться відшкодувати збитки не тільки за окупацію півострова, а й за повномасштабну війну, розв'язану проти України 24 лютого 2022 року.

"Збиток від окупації Криму становить щонайменше 120 млрд грн. Точна сума буде відома після звільнення півострова та проведення аудиту. Уряд працює над концепцією конфіскації російських активів, заморожених на Заході", — сказав глава уряду.

За його словами, відшкодувати збитки стане можливим після того, як запрацює міжнародний компенсаційний механізм, за яким агресор заплатить за все знищене.

"Поки Крим окупований, неможливо говорити про справедливість, стійкий мир, безпеку в Європі та міжнародний порядок, заснований на правилах. Але наш прапор знову підніметься над українським Сімферополем, Севастополем, Ялтою та іншими містами українського півострова. Крим стане частиною великої сильної та європейської України", — додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 23 червня 2023 року стало відомо, що компанія НАК "Нафтогаз України" і ще п'ять компаній групи хочуть примусово стягнути з Росії багатомільярдну компенсацію за втрачені активи в Криму.

"Оскільки Росія добровільно не сплатила "Нафтогазу" кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях", — сказав глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль 22 серпня заявив, що з лютого 2022 року Росія вчинила в Україні понад 136 тисяч злочинів. Під час повномасштабної війни армія агресора зруйнувала близько 116 тисяч об'єктів вітчизняної цивільної інфраструктури.