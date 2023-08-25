Зима все ближе: в "Нафтогазе" оценили ситуацию с запасами газа

В отопительном сезоне 2023/2024 Украина планирует обойтись без импортного газа, а тепло в домах украинцев будут обеспечивать с помощью собственного топлива.

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В рамках подготовки к новому отопительному сезону НАК "Нафтогаз Украины" не импортирует газ из-за границы, а покупает топливо у частных отечественных газодобытчиков. При этом страна уже обеспечена газом на зимний период, заявил в интервью "Европейской правде" глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Он объяснил, что Кабмин учел риски по электрогенерации и поставил план накопить в хранилищах 14,7 млрд кубометров. Сейчас в хранилищах около 13 млрд кубометров газа.

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"Подавляющее большинство — это украинский газ, остальные — нерезиденты. Объема, принадлежащего "Нафтогазу", абсолютно достаточно для того, чтобы пройти отопительный сезон. Мы не планируем трогать другой газ", — рассказал он.

Алексей Чернышов подтвердил, что в планы компании не входит покупка газа за границей.

"У нас есть кредитная линия ЕБРР на 300 миллионов евро, которую мы планируем использовать для создания резервов для энергетиков. Но сейчас мы не смотрим на импорт. Пока я не вижу, что он понадобится", — подчеркнул глава "Нафтогаза".

Он также отметил, что "Нафтогаз" выкупил у энергетической биржи 0,7-0,8 млрд кубометров газа.

"О контрагентах — это основные частные добывающие компании. Мы готовы выкупить всю годовую добычу компаний. У кого есть желание — пожалуйста. У нас были моменты, в июне точно, когда цена, по которой мы покупали, была такой же, как экспортная опция", — сказал Чернышов.

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Подготовка энергосистемы — одно из приоритетных направлений для успешного прохождения зимы. Так, в 2023 году специалисты уже отремонтировали 14,5 тысячи километров воздушных линий, несколько подстанций и электрооборудование, а также усилили защиту энергетических объектов.

Что касается подготовки к зиме теплоэнергетики то, как рассказал в конце июля глава правительства Денис Шмыгаль, ремонты ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходят в плановом режиме. В украинских газохранилищах уже есть 11,7 млрд куб. м газа, что покрывает почти 80% потребности потребителей.

Напомним, Кабинет министров Украины 22 августа объявил, что тарифы на тепло для бытовых потребителей в отопительном сезоне 2023/2024 останутся на прежнем уровне. Так, "Нафтогаз" будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров".

Кроме того, 5 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не будут повышать тариф на воду до конца войны.