Начислят или оставят без помощи: что будет с субсидией, если начисляются деньги за ребенка

Правительство уже пообещало, что не отнимет у украинцев субсидии на оплату жилищно-коммунальных в отопительном сезоне 2023/2024. Однако перед тем, как обращаться за получением помощи, нужно знать несколько важных условий.

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Получить жилищную субсидию на коммунальные услуги могут те украинцы, у которых размер оплаты коммуналки превышает обязательный для них размер платежа, который зависит исключительно от доходов семьи. Тем временем в Пенсионном фонде Украины объяснили, учитывается ли при оформлении субсидии помощь при рождении ребенка.

Отмечается, что размер субсидии — это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.

Важно

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При этом в среднемесячный совокупный доход семьи не включается часть пособия при рождении ребенка, выплата которого осуществляется единовременно (10 320 грн).

В то же время остальная помощь, которая ежемесячно выплачивается в течение следующих 36 месяцев (860 грн), в среднемесячный совокупный доход семьи при расчете субсидии учитывается.

Назначат ли субсидию при существующей рассрочке

По данным ПФУ, оформить субсидию не удастся, если кто-то из состава домохозяйства или член семьи гражданина из состава домохозяйства в течение года перед месяцем обращения за льготой совершил покупку, в том числе товаров долгосрочного потребления, на сумму, которая на дату проведения операции превышает 50 тысяч гривен.

При этом, если оформить субсидию захочет гражданин, который перед этим оформил оплату частями (на десять платежей), а стоимость самой покупки составляет 10 тысяч гривен, ему не откажут в предоставлении льготы.

Когда подавать заявление, чтобы успеть оформить субсидию

Такая возможность у граждан есть в любом месяце в течение года. Сама госпомощь рассчитывается:

на неотапливаемый сезон — с 1 мая до 30 сентября;

на отопительный сезон — от 1 октября до 30 апреля.

При этом важно помнить, что жилищную субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначают один раз в календарный год после личного обращения потребителя.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, могут ли оформить субсидию украинцы, которые проживают в арендованном жилье. Также в Министерстве соцполитики 22 августа объяснили, как переселенцам получить жилищную субсидию после переезда на новое место жительства.