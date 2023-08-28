Нарахують чи залишать без допомоги: що буде із субсидією, якщо нараховуються гроші за дитину

Уряд уже пообіцяв, що не забере в українців субсидії на оплату житлово-комунальних в опалювальному сезоні 2023/2024. Однак перед тим, як звертатися за отриманням допомоги, потрібно знати кілька важливих умов.

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Отримати житлову субсидію на комунальні послуги можуть ті українці, у яких розмір оплати комуналки перевищує обов'язковий для них розмір платежу, що залежить винятково від доходів сім'ї. Водночас у Пенсійному фонді України пояснили, чи враховується під час оформлення субсидії допомога в разі народження дитини.

Зазначається, що розмір субсидії — це різниця між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов'язкового платежу.

Важливо

Оформити субсидію в "Дії": українцям розповіли, коли запустять послугу

Водночас до середньомісячного сукупного доходу сім'ї не включають частину допомоги при народженні дитини, виплату якої здійснюють одноразово (10 320 грн).

Водночас решта допомоги, яка щомісяця виплачується протягом наступних 36 місяців (860 грн), до середньомісячного сукупного доходу сім'ї під час розрахунку субсидії враховується.

Чи призначать субсидію за наявної розстрочки

За даними ПФУ, оформити субсидію не вдасться, якщо хтось зі складу домогосподарства або член сім'ї громадянина зі складу домогосподарства протягом року перед місяцем звернення за пільгою здійснив купівлю, зокрема товарів довгострокового вжитку, на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тисяч гривень.

Водночас, якщо оформити субсидію захоче громадянин, який перед цим оформив оплату частинами (на десять платежів), а вартість самої покупки становить 10 тисяч гривень, йому не відмовлять у наданні пільги.

Коли подавати заяву, щоб встигнути оформити субсидію

Така можливість у громадян є в будь-якому місяці протягом року. Сама держдопомога розраховується:

на неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня;

на опалювальний сезон — від 1 жовтня до 30 квітня.

Важливо пам'ятати, що житлову субсидію на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначають один раз на календарний рік після особистого звернення споживача.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, чи можуть оформити субсидію українці, які проживають в орендованому житлі. Також у Міністерстві соцполітики 22 серпня пояснили, як переселенцям отримати житлову субсидію після переїзду на нове місце проживання.