Компенсация за новых работников: как государство покрывает расходы на ЕСВ

Дополнительное финансирование от государства работодатели могут получить, если выполнят несколько условий. Специалисты Донецкого областного центра занятости поделились подробностями.

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Из-за войны в Украине возникли глобальные проблемы: кризис в экономике, миграция, разрушения, отток рабочей силы. Тем временем украинские предприниматели даже в такое сложное для страны время, могут рассчитывать на компенсацию Единого социального взноса (ЕСВ) за трудоустройство новых работников, рассказали в Донецком областном центре занятости.

Там отметили, что компенсация единого взноса за трудоустройство на новые рабочие места предоставляется работодателям в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабмина Украины от 18.04.2023 № 338.

Право на компенсацию

Оно есть у работодателей, которые предоставляют новые рабочие места сроком не менее двух лет по направлению центра занятости зарегистрированных безработных. Это условие распространяется на работодателей, которые одновременно:

являются субъектами малого предпринимательства;

создают новые рабочие места и трудоустраивают на них зарегистрированных безработных путем заключения трудового договора.

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Компенсацию предоставляют также при условии, что размер зарплаты трудоустроенного работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не ниже размера минимальной заработной платы, установленной законодательством.

При этом компенсацию не выдадут, если присутствует задолженности:

по уплате единого взноса;

по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

по выплате заработной платы;

перед государственным (местным) бюджетом более 6 месяцев.

если начата процедура банкротства (неплатежеспособности), предусмотренных Кодексом Украины по процедурам банкротства, или пребывания в стадии ликвидации.

Размер компенсации

Сумма ежемесячной компенсации составляет от 1 474 гривен. Выплату начисляют за каждый нечетный месяц работы со дня трудоустройства зарегистрированного безработного. Длительность выплаты компенсации составляет 12 месяцев в течение следующих двух лет.

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Напомним, в Украине планируют обязать всех работодателей погасить существующие задолженности перед работниками. В противном случае им грозят немалые штрафы, сказано в законопроекте №9510.

Еще Фокус писал, что размер компенсации работодателям за трудоустройство безработных внутренних переселенцев с 10 января 2023 года составляет 6,7 тыс гривен.