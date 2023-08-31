Компенсація за нових працівників: як держава покриває витрати на ЄСВ

Додаткове фінансування від держави роботодавці можуть отримати, якщо виконають кілька умов. Фахівці Донецького обласного центру зайнятості поділилися подробицями.

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Через війну в Україні виникли глобальні проблеми: криза в економіці, міграція, руйнування, відтік робочої сили. Тим часом українські підприємці навіть у такий складний для країни час, можуть розраховувати на компенсацію Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за працевлаштування нових працівників, розповіли в Донецькому обласному центрі зайнятості.

Там зазначили, що компенсація єдиного внеску за працевлаштування на нові робочі місця надається роботодавцям відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабміну України від 18.04.2023 № 338.

Право на компенсацію

Вона є у роботодавців, які надають нові робочі місця строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних. Ця умова поширюється на роботодавців, які одночасно:

є суб'єктами малого підприємництва;

створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них зареєстрованих безробітних шляхом укладення трудового договору.

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Компенсацію надають також за умови, що розмір зарплати працевлаштованого працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

При цьому компенсацію не видадуть, якщо є заборгованість:

зі сплати єдиного внеску;

зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

з виплати заробітної плати;

перед державним (місцевим) бюджетом понад 6 місяців.

якщо розпочато процедуру банкрутства (неплатоспроможності), передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, або перебування у стадії ліквідації.

Розмір компенсації

Сума щомісячної компенсації становить від 1 474 гривень. Виплату нараховують за кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного. Тривалість виплати компенсації становить 12 місяців протягом наступних двох років.

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Нагадаємо, в Україні планують зобов'язати всіх роботодавців погасити наявні заборгованості перед працівниками. В іншому разі їм загрожують чималі штрафи, сказано в законопроєкті №9510.

Ще Фокус писав, що розмір компенсації роботодавцям за працевлаштування безробітних внутрішніх переселенців з 10 січня 2023 року становить 6,7 тис гривень.