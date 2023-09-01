В пути на Босфор: украинский порт покинули еще два иностранных судна (фото)

Балкеры Anna-Theresa и Ocean Courtesy после выхода из Одессы направляются в румунский порт "Констанца" и в болгарский город Вана соответственно.

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С одного из портов Одессы 1 сентября 2023 года вышли еще два иностранных судна, которые полтора года базировались в Украине из-за полномасштабного вторжения российской армии. Об этом сообщает Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

По данным ведомства, балкеры ANNA-THERESA (под флагом Либерии) и OCEAN COURTESY (с флагом Маршалловых островов) вышли из порта "Южный". Корабли движутся по морскому украинскому "коридору" в направлении Босфора. На борту — 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысяч тонн железорудного концентрата.

Балкер ANNA-THERESA впервые с февраля 2022 гола вышле отркытое море Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Как сообщают в министерстве, оба балкера принадлежат сингапурской судоходной компании. Они были в порту "Южный" еще до полномасштабной войны. Так, балкер ANNA-THERESA находился в Украине с 22 февраля 2022 года, а OCEAN COURTESY — с 16 февраля.

В порту "Южный" корабль OCEAN COURTESY простоял с 16 февраля 2022 года Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

"Морской коридор, установленный навигационным поручением ВМС ВСУ, в первую очередь используется для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Большой Одессы – "Черноморск", "Южный" и Одесский порт — на момент полномасштабного вторжения РФ. Всего, с 15 августа 2023 года временным коридором воспользовалось уже 4 судна", — отметили в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Куда направляются корабли

Отметим, что согласно сервису Marine traffiс балкер OCEAN COURTESY сейчас находится в районе Николаева и держит курс в порт "Констанца", что в Румунии. Тем временем второе судно — ANNA-THERESA еще находится в районе Одессы, направляясь в болгарский город Варна.

Балкер OCEAN COURTESY еще находится в территориальных водах Украины Фото: marine traffic Судно ANNA-THERESA направляется из Украины в Болгарию Фото: marine traffic

Напомним, Россия в июле вышла из Черноморской зерновой инициативы. В Минобороны страны-агрессора заявили, что с 20 июля корабли, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов.

В ответ на это Министерство обороны Украины объявило, что, начиная с 21 июля, все российские суда, которые направляются в акваторию Черного моря в сторону морских портов РФ и временно оккупированных украинских морских портов, будут рассматриваться как корабли, способные перевозить военный груз.

После этого, 10 августа, ВМС ВСУ объявили об открытии временного морского маршрута. Морской путь создали для гражданских судов, в частности, для тех, которые оказались заблокированы в портах Большой Одессы из-за вторжения РФ.

И уже 16 августа из Одесского порта вышел контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг), а 26 число временным морским "коридором" воспользовался балкер PRIMUS (под флагом Либерии). Эти суда оставались в Одессе с конца февраля прошлого года.