У дорозі на Босфор: український порт покинули ще два іноземні судна (фото)

Балкери Anna-Theresa і Ocean Courtesy після виходу з Одеси прямують до румунського порту "Констанца" і в болгарське місто Вана відповідно.

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З одного з портів Одеси 1 вересня 2023 року вийшли ще два іноземні судна, які півтора року базувалися в Україні через повномасштабне вторгнення російської армії. Про це повідомляє Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За даними відомства, балкери ANNA-THERESA (під прапором Ліберії) і OCEAN COURTESY (з прапором Маршаллових островів) вийшли з порту "Південний". Кораблі рухаються морським українським "коридором" у напрямку Босфору. На борту — 56 тисяч тонн чавуну і 172 тисячі тонн залізорудного концентрату.

Балкер ANNA-THERESA вперше з лютого 2022 року вийшов у відкрите море Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Як повідомляють у міністерстві, обидва балкери належать сінгапурській судноплавній компанії. Вони були в порту "Південний" ще до повномасштабної війни. Так, балкер ANNA-THERESA перебував в Україні з 22 лютого 2022 року, а OCEAN COURTESY — з 16 лютого.

У порту "Южний" корабель OCEAN COURTESY простояв із 16 лютого 2022 року Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

"Морський коридор, встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ, насамперед використовується для евакуації суден, що перебували в українських портах Великої Одеси — "Чорноморськ", "Південний" та Одеський порт — на момент повномасштабного вторгнення РФ. Загалом, з 15 серпня 2023 року тимчасовим коридором скористалося вже 4 судна", — зазначили в міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Куди прямують кораблі

Зазначимо, що згідно з сервісом Marine traffiс балкер OCEAN COURTESY наразі перебуває в районі Миколаєва і тримає курс до порту "Констанца", що в Румунії. Тим часом друге судно - ANNA-THERESA ще перебуває в районі Одеси, прямуючи до болгарського міста Варна.

Балкер OCEAN COURTESY ще перебуває в територіальних водах України Фото: marine traffic Судно ANNA-THERESA прямує з України до Болгарії Фото: marine traffic

Нагадаємо, Росія в липні вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. У Міноборони країни-агресора заявили, що з 20 липня кораблі, які прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, вважатимуться потенційними перевізниками військових вантажів.

У відповідь на це Міністерство оборони України оголосило, що, починаючи з 21 липня, всі російські судна, які прямують в акваторію Чорного моря в бік морських портів РФ і тимчасово окупованих українських морських портів, розглядатимуться як кораблі, здатні перевозити військовий вантаж.

Після цього, 10 серпня, ВМС ЗСУ оголосили про відкриття тимчасового морського маршруту. Морський шлях створили для цивільних суден, зокрема, для тих, які опинилися заблоковані в портах Великої Одеси через вторгнення РФ.

І вже 16 серпня з Одеського порту вийшов контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг), а 26 числа тимчасовим морським "коридором" скористався балкер PRIMUS (під прапором Ліберії). Ці судна залишалися в Одесі з кінця лютого минулого року.