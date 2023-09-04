Плюс 8% за пять месяцев: как и почему растет цена квартир в новостройках

В Украине в 2023 году возобновляется жилищное строительство. Однако стоимость квадратного метра растет что в Киеве, что во Львове или Ивано-Франковске. Фокус исследовал, что влияет на цены квартир в новостройках.

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Динамика цены квадратного метра в новостройках Украины отличается, как и до войны, в зависимости от региона. Но сейчас цены на новое жилье зависят от расстояния, на котором город находится от фронта, и в то время как в Днепре и Одессе цены снижаются, в Киеве, Львове, Тернополе и Ивано-Франковске они растут. Об этом пишет Фокус в статье "Извините, продано. Какие квартиры покупают в новостройках и ожидать ли ценового взрыва".

По данным ЛУН, осенью прошлого года квадратный метр в новостройках во Львове в среднем стоил 44,9 тыс. грн, а на конец августа этого года — уже 48 тыс. грн; в Ивано-Франковске — 22,2 тыс. грн и 26,9 тыс. грн соответственно. В Ужгороде стоимость квадрата немного просела — с 39,9 тыс. грн до 39,2 тыс. грн. В Одессе средняя цена на первичке снизилась с 38 тыс. грн осенью 2022-го до 36 тыс. грн по состоянию на начало сентября, а в Днепре — с 43,2 тыс. грн до 41,1 тыс. грн. Однако в Киеве, согласно данным ЛУН, средняя цена в новостройках за год практически не изменилась — 47,6 тыс. грн за квадрат осенью 2022-го по сравнению с 47 тыс. грн. по состоянию на начало сентября 2023 года.

Но есть и другие данные: по информации Dim.Ria, в начале сентября 2023 года средняя цена квадрата на первичном рынке в Киеве — 57 тыс грн, тогда как в апреле 2023 года цена была на уровне 52,8 тыс. грн. То есть, за 5 месяцев квадрат нового жилья в Киеве подорожал на 8%. Эксперты уверены: это связано с ростом себестоимости строительства. Хотя влияет и спрос, ведь из-за миграции в результате войны покупка жилья для многих стала актуальным вопросом, который требует решения.

"Себестоимость строительства уже выросла более чем на 35%. Те, кто строят, по-настоящему ощущают это на себе. Изменение логистических цепочек из-за потери производственных мощностей, релокация бизнесов, подорожание сырья, стоимости строительно-монтажных работ — вот объективные предпосылки плавного роста цен с начала года в диапазоне от 10 до 15%, в зависимости от региона", — считает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

В Украине резко уменьшилось количество новостроек, тем временем себестоимость строительства выросла, а цены на квартиры тоже увеличиваются Фото: УНИАН

Больше всего на стоимость квадратного метра повлияла цена строительных материалов. Однако есть и другой фактор — это острый дефицит кадров, ведь компании-застройщики привлекают к работе на площадках мужчин призывного возраста. "Строители — это мужская специальность, много мужчин мобилизуют, застройщики начинают испытывать дефицит работников, что создает достаточно сильную конкуренцию среди работодателей, которые борются за каждого работника, как условиями труда, так и заработными платами", — говорит директор по маркетингу Royal House Анна Щербань.

В ближайшее время в столице и других городах страны, находящихся в отдалении от фронта, цены на квартиры в новостройках будут расти, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

"Себестоимость строительства за последние полтора года выросла на 40%. Соответственно, и цены будут расти, потому что застройщик должен перекрыть себестоимость. В течение двух лет цены в гривне на квадратный метр новой квартиры вырастут на 40%", — уверена Анна Анисимова, руководитель отдела инвестиций и аналитики компании "Интергал-Буд".

Ранее Фокус писал, что украинцы все активнее покупают жилье в кредит. В НБУ считают, что рост спроса на покупку жилья в кредит связан со льготной ипотечной программой "єОселя".