Плюс 8% за п'ять місяців: як і чому зростає ціна квартир у новобудовах

В Україні у 2023 році відновлюється житлове будівництво. Проте вартість квадратного метра зростає що в Києві, що у Львові чи Івано-Франківську. Фокус дослідив, що впливає на ціни квартир у новобудовах.

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Динаміка цін квадратного метра у новобудовах України відрізняється, як і до війни, залежно від регіону. Але наразі ціни на нове житло залежать від відстані, на якій місто знаходиться від фронту, і в той час як в Дніпрі та Одесі ціни знижуються, у Києві, Львові, Тернополі та Івано-Франківську вони зростають. Про це пише Фокус у статті "Вибачте, продано. Які квартири купують у новобудовах та чи очікувати на ціновий вибух".

За даними ЛУН, восени минулого року квадратний метр у новобудовах у Львові в середньому коштував 44,9 тис. грн, а на кінець серпня цього року — вже 48 тис. грн; в Івано-Франківську — 22,2 тис. грн та 26,9 тис. грн відповідно. В Ужгороді вартість квадрата трохи просіла — з 39,9 тис. грн до 39,2 тис. грн. В Одесі середня ціна на первинці знизилася з 38 тис. грн восени 2022-го до 36 тис. грн станом на початок вересня, а в Дніпрі — з 43,2 тис. грн до 41,1 тис. грн. Проте в Києві, відповідно до даних ЛУН, середня ціна в новобудовах за рік практично не змінилася — 47,6 тис. грн за квадрат восени 2022-го порівняно з 47 тис. грн станом на початок вересня 2023 року.

Але є й інші дані: за інформацією Dim.Ria, на початку вересня 2023 року середня ціна квадрата на первинному ринку в Києві – 57 тис грн, тоді як у квітні 2023 року ціна була на рівні 52,8 тис. грн. Тобто, за 5 місяців квадрат нового житла в Києві подорожчав на 8%. Експерти впевнені: це пов'язано зі зростанням собівартості будівництва. Хоча впливає і попит, адже через міграцію внаслідок війни купівля житла для багатьох стала актуальним питанням, яке потребує вирішення.

"Собівартість будівництва вже зросла на понад 35%. Ті, хто будують, по-справжньому відчувають це на собі. Зміна логістичних ланцюжків через втрату виробничих потужностей, релокацію бізнесів, подорожчання сировини, вартості будівельно-монтажних робіт — ось об’єктивні передумови плавного зростання цін від початку року в діапазоні від 10 до 15%, залежно від регіону", — вважає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

В Україні різко зменшилась кількість новобудов, тим часом собівартість будівництва зросла, а ціни на квартири теж збільшуються Фото: УНІАН

Найбільше на вартість квадратного метра вплинула ціна будівельних матеріалів. Проте є й інший чинник – це гострий дефіцит кадрів, адже компанії-забудовники залучають до роботи на майданчиках чоловіків призовного віку. "Будівельники – це чоловіча спеціальність, багато чоловіків мобілізовують, забудовники починають відчувати дефіцит працівників, що створює досить сильну конкуренцію серед роботодавців, які борються за кожного працівника, як умовами праці, так і заробітними платами", — каже директор з маркетингу Royal House Анна Щербань.

Найближчим часом у столиці та інших містах країни, що знаходяться подалі від фронту, ціни на квартири в новобудовах будуть зростати, кажуть опитані Фокусом експерти.

"Собівартість будівництва за останні півтора року зросла на 40%. Відповідно, й ціни будуть зростати, бо забудовник має перекрити собівартість. Впродовж двох років ціни у гривні на квадратний метр нової квартири зростуть на 40%", — впевнена Анна Анісімова, керівниця відділу інвестицій та аналітики компанії "Інтергал-Буд".

Раніше Фокус писав, що українці дедалі активніше купують житло в кредит. У НБУ вважають, що зростання попиту на купівлю житла в кредит пов'язане з пільговою іпотечною програмою "єОселя".