Осенний курс: ожидать ли резкого обвала гривны в сентябре

В начале сентября гривна в обменных пунктах и кассах банков укрепилась, и это — результат решения НБУ разрешить населению покупать доллары и евро на карточные счета. Есть ли факторы, которые могут негативно повлиять на гривну осенью?

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Сейчас в Украине отсутствуют какие-либо причины для резких движений курса гривны: экономика страны активно развивается, международные партнеры неутомимо и системно предоставляют необходимые средства для покрытия огромных расходов, а поиск механизмов для возобновления экспорта сельхозпродукции не прекращается ни на миг. Об этом Фокусу рассказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка. "Будущая валютная либерализация имеет целью ускорить экономический прогресс, и валютный курс будет более объективным (то есть будет соответствовать рынку). Таким образом, несмотря на возможные незначительные колебания, общая ситуация на валютном рынке вряд ли возбудит панику или чрезмерный ажиотаж", — говорит Тарас Лесовой.

Между тем, в августе на межбанковском валютном рынке происходил скачок спроса на валюту, из-за чего Национальному банку пришлось увеличить продажу валюты из резервов — всего Нацбанк в прошлом месяце продал $2,45 млрд., пишет Фокус в статье "Дешевый доллар — надолго? С какой целью Нацбанк разрешил продажу валюты на карты".

"В августе несколько вырос спрос на иностранную валюту, хотя динамика этого процесса не является чем-то чрезвычайным и в основном объясняется сезонными факторами. В последнюю неделю августа несколько выросли объемы интервенций НБУ до $638 млн. Учитывая приближение осени и активизацию импортеров, в том числе энергетического оборудования, это трудно назвать радикальным ростом", — считает Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Поскольку на карту купить доллары можно по курсу 37,45 гривен, то и в обменниках курс изменился до уровня 37,95-38,2 грн за доллар Фото: Pexels

По ее словам, одним из источников дополнительного спроса на МВРУ в последнюю неделю августа стало расширение возможностей покупать безналичную валюту населением. "В начале августа, когда наличный курс еще находился к достаточно низким отметкам и у украинцев было мало мотивации покупать валюту с размещением на трехмесячных вкладах, население покупало ежедневно около $3-5 млн. После ощутимого роста курса в наличном сегменте объем таких операций вырос до $11-13 млн в день. А в последние три дня августа банки по заявкам частных клиентов приобрели на МВРУ $17 млн, $27 млн и почти $32 миллиона. Эти показатели четко коррелируют с запуском украинскими банками сервиса онлайн-обмена валюты в приложениях", — говорит Анна Золотько.

С 29 августа Нацбанк своим решением разрешил населению покупать доллары и евро онлайн в интернет-банкинге или мобильном приложении банка, однако только на сумму до 50 тыс грн. в месяц (в одном банке). Эксперты говорят, что это решение повлияло на курс — гривна укрепилась на наличном рынке.

Решение НБУ разрешить населению покупку безналичной валюты повлияло на курс — гривна укрепилась Фото: Наталия Богута

"Ключевой фактор, стимулировавший снижение стоимости доллара на наличном рынке, — решение НБУ об отмене запрета на покупку населением безналичной валюты без каких-либо дополнительных условий. С 29 августа украинцы получили возможность покупать до 50 тыс. грн в месяц в банковских приложениях. Конкуренция между двумя сегментами валютного рынка и побуждает наличный курс к постепенному снижению", — считает Анна Золотько.

По мнению Тараса Лесового, в сентябре на валютном рынке произойдут весомые изменения: по всем признакам, НБУ будет воплощать анонсированную стратегию по постепенной либерализации рынка — а это возвращение к инфляционному таргетированию и возвращение к плавающему курсу валют.

Конкуренция между двумя сегментами валютного рынка, наличного и безналичного, побуждает наличный курс доллара к постепенному снижению

"Пока не известно, когда именно регулятор "отпустит" курс, но по всем признакам курсовой коридор будет на уровне 37-40 грн за доллар и 39-43 грн за евро.

Эксперт назвал несколько факторов, которые должны осенью стабилизировать ситуацию на валютном рынке:

большой объем макрофинансовой помощи, часть средств из которой идет на покрытие бюджетного дефицита, а часть — на накопление международных валютных резервов;

низкая инфляция, которая до конца года не превысит 10,8%;

улучшенный макропрогноз: рост ВВП прогнозируется до 2,9%;

снижение учетной ставки с 25% до 22% и дальнейшие планы регулятора до конца года сократить ставку до 18%;

обязательства перед МВФ — в рамках долгосрочной программы поддержки и развития экономики страны (согласно этой программе, выполнив определенные требования, среди которых есть и необходимость либерализации валютного рынка, до конца 2027 года Украина получит $17 млрд).

Ранее Фокус писал, что в 2023 году гривна на наличном укрепляется — это влияние международной помощи и мер, осуществленных Нацбанком для пополнения запасов валюты банковских касс. В итоге с начала года гривна укрепилась с 40,7 грн/долл. в январе до 37,5 грн/долл. в августе 2023 года.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение об изменениях правил продажи валюты гражданам Украины: с 29 августа 2023 года граждане могут выбирать покупку иностранной валюты онлайн на собственные карточные счета.