Цены отличаются: эксперт рассказал, когда перестанет дорожать бензин и дизель на АЗС

С 8 по 15 сентября цены на дизельное топливо выросли на 2,25 грн/л и на 0,5 грн/л за бензин А-95. Тенденция с повышением цен будет сохраняться как минимум до конца года.

Related video

В Украине будет увеличиваться цена на бензин и дизель на АЗС. Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук в комментарии Gazeta.ua.

"Цена на топливо будет расти. Это точно. Потому что на мировых рынках растет цена на нефть. Поэтому у нас есть рост", — сказал Борис Кушнирук.

Он отметил, что в результате этого вырастет цена на нефтепродукты. Однако на некоторых АЗС могут существенно отличаться цены на топливо.

По словам Кушнирука, это может происходить по двум причинам — некачественное топливо или уклонение АЗС от уплаты налогов. Он рассказал о том, что на некоторых заправках цена на топливо существенно меньше, чем на других, из-за манипуляций с НДС.

Важно

Бензин по 80 гривен. Как цены на нефть встряхнут рынок топлива в Украине

Экономист отметил, что цены на украинских АЗС будут расти и в дальнейшем, однако сложно прогнозировать, насколько изменится ценник. Известно лишь, что этот процесс продлится до конца 2023 года.

"Растет цена на нефть. И эта тенденция будет продолжаться до конца года. Соответственно и рост цен на топливо также", — добавил эксперт Борис Кушнирук.

Цена на топливо в Украине

По сообщению enkorr от 18 сентября, с 8 по 15 сентября на 2,25 грн/л выросли цены на дизельное топливо, тогда как на 0,5 грн/л подорожал бензин А-95. В частности, по состоянию на 15 сентября, оптовые партии дизеля в среднем стоили 49,5 грн/л, а торговый коридор был в пределах 47,5-51,5 грн/л. Кроме этого, по данным Консалтинговой группы "А-95", европейские котировки дизеля выросли на 10% — 80 долларов/т — эквивалентно 3 грн/л (с НДС) в сентябре. Тогда как бензин А-95 на рынке стоил в среднем 48 грн/л, а продавался в пределах 46,5-51 грн/л.

Напомним, что 14 сентября сообщали о том, что выросли цены на автогаз. В частности, с 1 по 13 сентября он подорожал на 1,08 грн за литр. Тогда как с начала сентября средние оптовые цены на газ для авто увеличились на 114 долларов за тонну, то есть 2,8 гривны за литр.