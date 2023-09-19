Ціни відрізняються: експерт розповів, коли перестане дорожчати бензин та дизель на АЗС

З 8 по 15 вересня ціни на дизельне пальне зросли на 2,25 грн/л та на 0,5 грн/л за бензин А-95. Тенденція з підвищенням цін зберігатиметься щонайменше до кінця року.

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В Україні збільшуватиметься ціна на бензин та дизель на АЗС. Про це повідомив економіст Борис Кушнірук у коментарі Gazeta.ua.

"Ціна на пальне ростиме. Це точно. Бо на світових ринках зростає ціна на нафту. Тому у нас є зростання", — сказав Борис Кушнірук.

Він зазначив, що в результаті цього зросте ціна на нафтопродукти. Проте на деяких АЗС можуть суттєво відрізнятися ціни на пальне.

Зі слів Кушнірука, це може відбуватися через дві причини — неякісне пальне або ухилення АЗС від сплати податків. Він розповів про те, що на деяких заправках ціна на пальне суттєво менша, ніж на інших, через маніпуляції з ПДВ.

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Економіст наголосив, що ціни на українських АЗС зростатимуть й надалі, проте складно прогнозувати, наскільки зміниться цінник. Наразі відомо лише, що цей процес триватиме до кінця 2023 року.

"Зростає ціна на нафту. І ця тенденція триватиме до кінця року. Відповідно і ріст цін на пальне також", — додав експерт Борис Кушнірук.

Ціна на паливо в Україні

За повідомленням enkorr від 18 вересня, з 8 по 15 вересня на 2,25 грн/л зросли ціни на дизельне пальне, тоді як на 0,5 грн/л подорожчав бензин А-95. Зокрема, станом на 15 вересня, гуртові партії дизеля в середньому коштували 49,5 грн/л, а торговельний коридор був у межах 47,5-51,5 грн/л. Крім цього, за даними Консалтингової групи "А-95", європейські котирування дизеля зросли на 10% — 80 доларів/т — еквівалентно 3 грн/л (з ПДВ) у вересні. Тоді як бензин А-95 на ринку коштував у середньому 48 грн/л, а продавався у межах 46,5-51 грн/л.

Нагадаємо, що 14 вересня повідомляли про те, що зросли ціни на автогаз. Зокрема, з 1 по 13 вересня він подорожчав на 1,08 грн за літр. Тоді як з початку вересня середні оптові ціни на газ для авто збільшилися на 114 доларів за тонну, тобто 2,8 гривні за літр.