Ужесточить санкции и добавить новые: как Польша хочет усилить ограничения ЕС против РФ

Пока очередные санкции против агрессора находятся на стадии обсуждений, Варшава активно работает над тем, чтобы новые ограничения как можно больнее ударили по агрессору.

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Новый пакет санкций Евросоюза против России за ее войну в Украине уже активно обсуждается, его могут принять уже в октябре 2023 года. Тем временем Варшава предлагает включить в новый санкционный пакет Европейского Союза запрет на импорт бриллиантов и сжиженного газа из России. Также Польша хочет ограничить предоставление информационно-коммуникационных технологий субъектам из РФ. Об этом сообщает польское агентство PAP.

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В публикации сказано, что руководство страны ожидает, что Европейский Союз примет новые санкции против компаний, работающих в оборонном секторе, и медиаресурсов, распространяющих дезинформацию Кремля о войне. По мнению польской стороны, под ограничения должны попасть и олигархи, которые продолжают поддерживать войну Предложения Польши включают также санкции против синтетического каучука и стали.

Санкции против России: что известно о 12 пакете

18 сентября 2023 года журналисты агентства пообщались с европейскими чиновниками и узнали, что среди прочего Европа может согласиться передать на нужды Украины замороженные российские активы. При этом Польша и страны Балтии предлагают ограничить поставки российского сжиженного газа и предоставления ИТ-услуг.

Некоторые страны блока также добиваются ввода ограничений на ядерный сектор России. Но против этого выступает большинство представителей ЕС. Некоторые страны утверждают, что санкций осталось немного. Многие призывают обеспечить соблюдение хотя бы уже существующих ограничений.

Также Польша убеждает европейских чиновников в необходимости ужесточить уже существующие ограничения. Ее предложения включают снижение квот на импорт синтетического каучука, ужесточение ограничений на сталь и введение запрета на твердый каустический натрий. Также Варшава считает, что новые санкции нужно вводить и против Беларуси.

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Напомним, 11 санкционный пакет был введен в июне 2023 года. Его основная цель — более эффективное применение и реализация ограничений ЕС против РФ.

Также Фокус писал, что Европейский Союз ограничил права россиян. Так, им запретили на собственных автомобилях заезжать на территорию ЕС. Также им нельзя пользоваться смартфонами.