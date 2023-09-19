Посилити санкції та додати нові: як Польща хоче посилити обмеження ЄС проти РФ

Поки чергові санкції проти агресора перебувають на стадії обговорень, Варшава активно працює над тим, щоб нові обмеження якомога болючіше вдарили по агресору.

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Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за її війну в Україні вже активно обговорюється, його можуть ухвалити вже в жовтні 2023 року. Тим часом Варшава пропонує включити до нового санкційного пакету Європейського Союзу заборону на імпорт діамантів і скрапленого газу з Росії. Також Польща хоче обмежити надання інформаційно-комунікаційних технологій суб'єктам із РФ. Про це повідомляє польське агентство PAP.

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У публікації сказано, що керівництво країни очікує, що Європейський Союз ухвалить нові санкції проти компаній, що працюють в оборонному секторі, і медіаресурсів, які поширюють дезінформацію Кремля про війну. На думку польської сторони, під обмеження мають потрапити й олігархи, які продовжують підтримувати війну Пропозиції Польщі включають також санкції проти синтетичного каучуку і сталі.

Санкції проти Росії: що відомо про 12 пакет

18 вересня 2023 року журналісти агентства поспілкувалися з європейськими урядовцями і дізналися, що серед іншого Європа може погодитися передати на потреби України заморожені російські активи. Водночас Польща та країни Балтії пропонують обмежити постачання російського скрапленого газу та надання ІТ-послуг.

Деякі країни блоку також домагаються введення обмежень на ядерний сектор Росії. Але проти цього виступає більшість представників ЄС. Деякі країни стверджують, що санкцій залишилося небагато. Багато хто закликає забезпечити дотримання хоча б уже наявних обмежень.

Також Польща переконує європейських чиновників у необхідності посилити вже існуючі обмеження. Її пропозиції включають зниження квот на імпорт синтетичного каучуку, посилення обмежень на сталь і введення заборони на твердий каустичний натрій. Також Варшава вважає, що нові санкції потрібно вводити і проти Білорусі.

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Нагадаємо, 11 санкційний пакет було запроваджено в червні 2023 року. Його основна мета — більш ефективне застосування та реалізація обмежень ЄС проти РФ.

Також Фокус писав, що Європейський Союз обмежив права росіян. Так, їм заборонили на власних автомобілях заїжджати на територію ЄС. Також їм не можна користуватися смартфонами.