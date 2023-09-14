Понад 70 осіб, турецькі компанії та мережа у Фінляндії: США оголосили нові санкції проти РФ

Мінфін повідомив про введення нових санкцій проти людей та компаній, що підтримують агресію Москви. До "чорного списку" Держдепу США потрапили російські підприємці та навіть чиновник ЦАР.

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США запровадили новий пакет санкцій проти російської еліти та організацій, які сприяють війні на території Україні. Йдеться про майже 100 санкцій та понад 70 осіб, включених Держдепом до "чорного списку". Деталями 14 вересня поділилась пресслужба американського Міністерства фінансів.

"Сьогоднішніми санкціями Сполучені Штати продовжують нашу невпинну роботу, спрямовану на те, щоб поцілити у ланцюги військового постачання Росії та позбавити Путіна обладнання, технологій і послуг, необхідних йому для ведення варварської війни проти України", — підкреслила міністерка Джанет Єллен.

Зокрема, обмеження США торкнулись:

російського бізнесмена та співвласника компанії "Трансмашхолдинг" Андрія Бокарьова та його дружини Ольги Сироватської;

бізнес-партнера Бокарьова Іскандера Махмудова та його сина Джахонгіра;

головного конструктора заводу "Союз" Мкртича Окрояна та його родини — брата Арутюна, дружини Алли Бабан, дітей Анни та Андраніка Окроянів;

заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучки та його дружини Катерини;

російського підприємця Андрія Хохлуна, який керує ТОВ "АК Микротех";

генерального директора ВАТ "Вертикаль" Іллі Бузіна;

радника президента Центральноафриканської Республіки з безпеки та посадовця ПВК "Вагнер" у ЦАР Віталія Перфильєва;

керівника міжнародного структурування компанії "КСК ГРУПП" Олексія Чубарова.

Також під санкції США потрапили російські заводи, які роблять свій внесок у війну на території Україні, виробляючи військову техніку.

"Об’єднані зусилля Сполучених Штатів разом із нашими союзниками та партнерами продовжують обмежувати здатність Росії здобувати, розвивати та підтримувати технології, необхідні її військовій машині", — підкреслили в американському Мінфіні.

Зокрема, у списку опинилась мережа з Фінляндії, яка доставляла іноземну електроніку у Росію. Її власником є француз Габріель Темін. Також санкції наклали на низку російських компаній, зокрема виробників машин "АвтоВАЗ" та "Московський автомобільний завод "Москвич"".

Окрім того, під санкції потрапили й турецькі фірми, через які відбувався імпорт товарів у РФ. Зокрема, через одне з таких підприємств країна-агресорка отримувала необхідні деталі для виробництва безпілотників.

"У результаті сьогоднішньої дії все майно та інтереси у власності вищезазначених осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні чи контролі громадян США, заблоковано", — заявили у міністерстві.

Особам, що потрапили під санкції, заборонено робити будь-які внески, надавати кошти, товари або послуги, а також отримувати внески, кошти, товари чи послуги від будь-кого.

Нагадаємо, за даними Генпрокуратури США, країні вдалося арештувати майна росіян вже на мільярд доларів. Ці кошти може отримати Україна.

24 серпня Мінфін США також вводив нові санкції проти Росії. Зокрема, заборони торкнулись дитячого центра "Артек" у тимчасово окупованому Криму та матері Рамзана Кадирова Аймані.