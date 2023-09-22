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Экономика

На комбинате экс-нардепа наладили незаконную схему с полезными ископаемыми, — Нацполиция (фото)

горно-обогатительный комбинат, налаживание незаконной схемы, добыча полезных ископаемых
Фото: Нацполиция Украины | Незаконная схема на комбинате позволила добыть миллионы кубометров полезных ископаемых

Схема, внедренная на горно-обогатительном комбинате (ГОК), позволила подозреваемым добыть более 20 миллионов кубометров полезного ископаемого, а сумма нанесенного государству ущерба составляет более 157 миллиардов гривен.

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Нацполиция сообщила о незаконном использовании недр на одном из горно-обогатительных комбинатов. Информация обнародована 22 сентября на официальном сайте Национальной полиции, однако название предприятия неизвестно. По данным правоохранителей, конечным владельцем комбината является бывший подсанкционный народный депутат VII и VIII созывов.

Как установили сотрудники Нацполиции, комбинат имел лицензию только на добычу железистых кварцитов.

"Поэтому отходы, образующиеся в процессе обогащения полезных ископаемых, должны были храниться в специально отведенных хранилищах. Однако фигуранты, не имея соответствующей лицензии, обрабатывали их, а полученный щебень различных фракций реализовывали субъектам предпринимательской деятельности", — говорится в сообщении.

Фото Нацполиции Fullscreen
Фото Нацполиции
Фото Нацполиции Fullscreen
Фото Нацполиции
Фото Нацполиции Fullscreen
Фото Нацполиции
Фото Нацполиции Fullscreen
Фото Нацполиции
Фото Нацполиции Fullscreen
Фото Нацполиции
Фото Нацполиции
Фото Нацполиции
Фото Нацполиции
Фото Нацполиции
Фото Нацполиции

В полиции подчеркнули, что отходы, полученные в результате дробления и обогащения железистых кварцитов, также относятся к полезным ископаемым общегосударственного значения. Это подтвердил вывод экспертного исследования. Поэтому на их использование необходимо было получить соответствующую лицензию, что должностные лица комбината не сделали, хотя знали об этом — до 2015 года у них такая лицензия была.

"Установлено, что в период 2015-2021 годов незаконно было добыто более 20 миллионов кубометров полезного ископаемого, а сумма нанесенного ущерба составляет более 157 миллиардов гривен. В ходе следствия полицейские собрали доказательную базу, которая стала основанием для сообщения причастным лицам о подозрении", — объясняют следователи.

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Председателю правления горно-обогатительного комбината сообщили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • незаконная добыча полезных ископаемых (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240);
  • злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1).

Детали по ГОКу

Учитывая приведенные следствием факты, фото и видео, украинское СМИ подсказало, что речь идет о Полтавском ГОКе группы Ferrexpo бизнесмена-беглеца Константина Жеваго.

Полтавский ГОК — владелец крупнейших запасов железной руды в Европе и ключевой актив Ferrexpo, котирующийся на Лондонской фондовой бирже. В отличие от других украинских горно-обогатительных комбинатов, он фокусируется на производстве качественных окатышей — продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому ПГОК считается одним из самых привлекательных инвестиционных объектов на развивающихся рынках.

Заметим, что Фокус сообщал: после попыток бизнесмена и бывшего депутата скрыть факты владения имуществом, суд арестовал долю Константина Жеваго в размере 50,3% в трех горно-обогатительных комбинатах его группы Ferrexpo AG.

Фокус писал, что в целом Хозяйственный суд Киева арестовал активов миллиардера на 46 миллиардов гривен.

Напомним, сам олигарх находится во Франции.