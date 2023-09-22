На комбинате экс-нардепа наладили незаконную схему с полезными ископаемыми, — Нацполиция (фото)

Схема, внедренная на горно-обогатительном комбинате (ГОК), позволила подозреваемым добыть более 20 миллионов кубометров полезного ископаемого, а сумма нанесенного государству ущерба составляет более 157 миллиардов гривен.

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Нацполиция сообщила о незаконном использовании недр на одном из горно-обогатительных комбинатов. Информация обнародована 22 сентября на официальном сайте Национальной полиции, однако название предприятия неизвестно. По данным правоохранителей, конечным владельцем комбината является бывший подсанкционный народный депутат VII и VIII созывов.

Как установили сотрудники Нацполиции, комбинат имел лицензию только на добычу железистых кварцитов.

"Поэтому отходы, образующиеся в процессе обогащения полезных ископаемых, должны были храниться в специально отведенных хранилищах. Однако фигуранты, не имея соответствующей лицензии, обрабатывали их, а полученный щебень различных фракций реализовывали субъектам предпринимательской деятельности", — говорится в сообщении.

Фото Нацполиции Фото Нацполиции Фото Нацполиции Фото Нацполиции Фото Нацполиции

В полиции подчеркнули, что отходы, полученные в результате дробления и обогащения железистых кварцитов, также относятся к полезным ископаемым общегосударственного значения. Это подтвердил вывод экспертного исследования. Поэтому на их использование необходимо было получить соответствующую лицензию, что должностные лица комбината не сделали, хотя знали об этом — до 2015 года у них такая лицензия была.

"Установлено, что в период 2015-2021 годов незаконно было добыто более 20 миллионов кубометров полезного ископаемого, а сумма нанесенного ущерба составляет более 157 миллиардов гривен. В ходе следствия полицейские собрали доказательную базу, которая стала основанием для сообщения причастным лицам о подозрении", — объясняют следователи.

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Председателю правления горно-обогатительного комбината сообщили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

незаконная добыча полезных ископаемых (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240);

злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1).

Детали по ГОКу

Учитывая приведенные следствием факты, фото и видео, украинское СМИ подсказало, что речь идет о Полтавском ГОКе группы Ferrexpo бизнесмена-беглеца Константина Жеваго.

Полтавский ГОК — владелец крупнейших запасов железной руды в Европе и ключевой актив Ferrexpo, котирующийся на Лондонской фондовой бирже. В отличие от других украинских горно-обогатительных комбинатов, он фокусируется на производстве качественных окатышей — продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому ПГОК считается одним из самых привлекательных инвестиционных объектов на развивающихся рынках.

Заметим, что Фокус сообщал: после попыток бизнесмена и бывшего депутата скрыть факты владения имуществом, суд арестовал долю Константина Жеваго в размере 50,3% в трех горно-обогатительных комбинатах его группы Ferrexpo AG.

Фокус писал, что в целом Хозяйственный суд Киева арестовал активов миллиардера на 46 миллиардов гривен.

Напомним, сам олигарх находится во Франции.