На комбінаті екснардепа налагодили незаконну схему з корисними копалинами, — Нацполіція (фото)

Схема, впроваджена на гірничо-збагачувальному комбінаті (ГЗК), дала змогу підозрюваним видобути понад 20 мільйонів кубометрів корисної копалини, а сума завданих державі збитків становить понад 157 мільярдів гривень.

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Нацполіція повідомила про незаконне використання надр на одному з гірничо-збагачувальних комбінатів. Інформацію оприлюднено 22 вересня на офіційному сайті Національної поліції, проте назва підприємства невідома. За даними правоохоронців, кінцевим власником комбінату є колишній підсанкційний народний депутат ‎ VII та VIII скликань.

Як встановили співробітники Нацполіції, комбінат мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів.

"Тож відходи, що утворюються в процесі збагачення корисних копалин, мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Однак фігуранти, не маючи відповідної ліцензії, обробляли їх, а отриманий щебінь різних фракцій реалізовували суб’єктам підприємницької діяльності", — йдеться у повідомленні.

Фото Нацполіції Фото Нацполіції Фото Нацполіції Фото Нацполіції Фото Нацполіції

У поліції підкреслили, що відходи, отримані в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів, також належать до корисних копалин загальнодержавного значення. Це підтвердив висновок експертного дослідження. Тому на їх використання необхідно було отримати відповідну ліцензію, що посадовці комбінату не зробили, хоча знали про це — до 2015 року у них така ліцензія була.

"Встановлено, що у період 2015-2021 років незаконно було видобуто понад 20 мільйонів кубометрів корисної копалини, а сума завданих збитків становить понад 157 мільярдів гривень. У ході слідства поліцейські зібрали доказову базу, що стала підставою для повідомлення причетним особам про підозру", — пояснюють слідчі.

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Голові правління гірничо-збагачувального комбінату повідомили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

незаконне видобування корисних копалин (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240);

зловживання повноваженнями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1).

Деталі щодо ГЗК

Враховуючи наведені слідством факти, фото та відео, українське ЗМІ підказало, що йдеться про Полтавський ГЗК групи Ferrexpо бізнесмена-утікача Костянтина Жеваго.

Полтавський ГЗК – власник найбільших запасів залізняку в Європі і ключовий актив Ferrexpo, що котирується на Лондонській фондовій біржі. На відміну від інших українських гірничо-збагачувальних комбінатів, він фокусується на виробництві якісних котунів – продукції з високою доданою вартістю. Через це ПГЗК вважається одним із найпривабливіших інвестиційних обʼєктів на ринках, що розвиваються.

Зауважимо, що Фокус повідомляв: після спроб бізнесмена та колишнього депутата приховати факти володіння майном, суд заарештував частку Костянтина Жеваго у розмірі 50,3% у трьох гірничо-збагачувальних комбінатах його групи Ferrexpo AG.

Фокус писав, що загалом Господарський суд Києва арештував активів мільярдера на 46 мільярдів гривень.

Нагадаємо, сам олігарх перебуває у Франції.