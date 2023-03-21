У Києві заарештували гелікоптер олігарха Жеваго, — ДБР (фото, відео)

Вказано, що бізнесмен використовував транспортний засіб для особистих цілей під час перебування на території України.

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Суд заарештував гелікоптер, опосередкованим власником якого є екснардеп, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго. Про це сьогодні, 21 березня, повідомили в Державному бюро розслідувань.

Зазначено, що Жеваго використовував гелікоптер в особистих цілях під час перебування на території України. Було встановлено місцезнаходження вертольота й проведено всі необхідні дії щодо його арешту, зазначають у Бюро.

У Києві заарештували вертоліт олігарха Жеваго

8 березня Господарський суд Києва після позову Фонду гарантування заарештував активи Жеваго як власника банку "Фінанси та Кредит" у межах справи про відшкодування збитків банку на 46 мільярдів гривень. Суд дійшов висновку, що він не має повноважень розглядати цю справу через необхідність застосування українського законодавства, проте визнав наявність підстав для всесвітнього арешту активів бізнесмена, отримавши письмове зобов'язання Жеваго не ухилятися від судового процесу в Україні.

За словами заступника директора-розпорядника Фонду Віктора Новікова, на підставі отриманих висновків британських юристів Фонд ще влітку минулого року розпочав підготовку до процесу в Україні.

Як Костянтин Жеваго опинився під арештом

Його затримали 27 грудня 2022 року гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах після відповідного запиту з боку України. За версією слідства, Жеваго організував механізм розтрати $113 млн свого банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Йому висунули підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, а суд послав його під екстрадиційний арешт.

У Державному бюро розслідувань повідомляли, що на майно підозрюваного бізнесмена накладено арешт. Зокрема, йдеться про акції його компаній на сотні мільйонів гривень і об'єкти нерухомості.

Уже 5 січня 2023 року Костянтин Жеваго вийшов на волю під заставу в 1 мільйон євро. У виданні Reuters зазначали, що Жеваго не вважає себе винним, запевняючи, що його справа політично мотивована.

У жовтні 2019 року ДБР оголосило в розшук Костянтина Жеваго, а у грудні того ж року український суд видав дозвіл на його арешт. У серпні також стало відомо, що журналісти "Української правди" розшукали олігарха Костянтина Жеваго, який втік, у Монако на власній яхті під назвою "Z".