Український мільярдер Жеваго вийшов на волю за рішенням французького суду, – ЗМІ

Бізнесмен попросив дозволу залишити в'язницю до наступного слухання під заставу в один мільйон євро.

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У четвер, 5 січня, український підприємець і мільярдер Костянтин Жеваго, раніше заарештований у Франції, вийшов на волю під заставу в один мільйон євро. Про це пише Telegram-канал "Політика країни".

Найближче засідання французького суду у місті Шамбері по справі екстрадиції Жеваго до України відбудеться 19 січня. У виданні Reuters зазначають, що слухання було перенесено на два тижні після того, як адвокати Жеваго та прокурор попросили більше часу на підготовку.

За словами журналістів, Жеваго не визнає своєї провини, заявляючи, що його справа є політично мотивованою. Він також звернувся до суду з проханням залишити в'язницю до наступного засідання під заставу мільйон євро.

"Я вперше сиджу у в'язниці. Я не робив того, в чому мене звинувачують у цій справі, я на це не заслуговую", — сказав Жеваго.

Адвокат підприємця додав, що керувати бізнесом із місця позбавлення волі "дуже складно".

Чому Жеваго опинився під арештом

Колишнього народного депутата Костянтина Жеваго було затримано 27 грудня на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит України. Незабаром після цього він залишив посаду директора і вийшов із ради директорів швейцарської гірничодобувної компанії Ferrexpo.

За версією слідства, Жеваго організував механізм розтрати $113 млн свого банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит"". Тим самим він завдав шкоди інтересам держави та вкладникам банку. Жеваго висунули підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У Державному бюро розслідувань повідомляли, що на майно підозрюваного бізнесмена накладено арешт. Зокрема, йдеться про акції його компаній на сотні мільйонів гривень та об'єкти нерухомості.

У жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн гривень було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.

15 липня 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що 15 грудня російський мільярдер Геннадій Тимченко та співвласники "Альфа-банку" подали позови до Європейського суду у Люксембурзі. Підприємці виступили проти вимоги ЄС задекларувати своє майно упродовж шести тижнів.

Ще Фокус писав про запровадження санкцій США проти російського мільярдера Володимира Потаніна. Інформація про це з'явилася 15 грудня на офіційному сайті Міністерства фінансів США.