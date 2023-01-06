Украинский миллиардер Жеваго вышел на свободу по решению французского суда, – СМИ

Бизнесмен попросил разрешения покинуть тюрьму до следующего слушания под залог в один миллион евро.

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В четверг, 5 января украинский предприниматель и миллиардер Константин Жеваго, ранее арестованный во Франции, вышел на свободу под залог в один миллион евро. Об этом пишет Telegram-канал "Политика страны".

Ближайшее заседание французского суда в городе Шамбери по делу экстрадиции Жеваго в Украину состоится 19 января. В издании Reuters отмечают, что слушание было перенесено на две недели после того, как адвокаты Жеваго и прокурор попросили больше времени на подготовку.

По словам журналистов, Жеваго не признает своей вины, заявляя, что его дело политически мотивировано. Он также обратился к суду с просьбой покинуть тюрьму до следующего заседания под залог в миллион евро.

"Я впервые сижу в тюрьме. Я не делал того, в чем меня обвиняют по этому делу, я этого не заслуживаю", — сказал Жеваго.

Адвокат предпринимателя добавил, что управлять бизнесом из места лишения свободы "очень сложно".

Почему Жеваго оказался под арестом

Бывший народный депутат Константин Жеваго был задержан 27 декабря на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу Украины. Вскоре после этого он покинул пост директора и вышел из совета директоров швейцарской горнодобывающей компании Ferrexpo.

По версии следствия, Жеваго организовал механизм растраты $113 млн своего банка АО "Банк "Финансы и Кредит"". Тем самым он нанес ущерб интересам государства и вкладчикам банка. Жеваго выдвинули подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В Государственном бюро расследований сообщали, что на имущество подозреваемого бизнесмена наложен арест. В частности, речь идет об акциях его компаний на сотни миллионов гривен и объектах недвижимости.

В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами.

15 июля 2021 года Интерпол огласил Жеваго в международный розыск.

Напомним, что 15 декабря российский миллиардер Геннадий Тимченко и совладельцы "Альфа-банка" подали иски в Европейский суд в Люксембурге. Предприниматели выступили против требования ЕС задекларировать свое имущество в течение шести недель.

Еще Фокус писал о введении санкций США против российского миллиардера Владимира Потанина. Информация об этом появилась 15 декабря на официальном сайте Министерства финансов США.