В Киеве арестовали вертолет олигарха Жеваго, — ГБР (фото, видео)

Указано, что бизнесмен использовал транспортное средство в личных целях во время пребывания на территории Украины.

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Суд арестовал вертолет, опосредованным владельцем которого является экс-нардеп, акционер банка АО "Банк "Фінанси та Кредит" Константин Жеваго. Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в Государственном бюро расследований.

Указано, что Жеваго использовал вертолет в личных целях во время пребывания на территории Украины. Было установлено местонахождение вертолета и проведены все необходимые действия по его аресту, отмечают в Бюро.

В Киеве арестовали вертолет олигарха Жеваго

8 марта Хозяйственный суд Киева после иска Фонда гарантирования арестовал активы Жеваго, как владельца банка "Фінанси та Кредит" в рамках дела о возмещении убытков банка на 46 миллиардов гривен. Между тем суд пришел к выводу, что у него нет полномочий рассматривать это дело из-за необходимости применения украинского законодательства, однако признал наличие оснований для всемирного ареста активов бизнесмена, получив письменное обязательство Жеваго не уклоняться от судового процесса в Украине.

По словам заместителя директора-распорядителя Фонда Виктора Новикова, на основании полученных выводов британских юристов Фонд еще летом прошлого года начал подготовку к процессу в Украине.

Как Константин Жеваго оказался под арестом

Его задержали 27 декабря 2022 года горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах после соответствующего запроса со стороны Украины. По версии следствия, Жеваго организовал механизм растраты $113 млн своего банка АО "Банк "Финансы и Кредит"". Ему выдвинули подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, а суд отправил его под экстрадиционный арест.

В Государственном бюро расследований сообщали, что на имущество подозреваемого бизнесмена наложен арест. В частности, речь идет об акциях его компаний на сотни миллионов гривен и объектах недвижимости.

Уже 5 января 2023 года Константин Жеваго вышел на свободу под залог в 1 миллион евро. В издании Reuters отмечали, что Жеваго не считает себя виновным, уверяя, что его дело политически мотивировано.

В октябре 2019 года ГБР объявило в розыск Константина Жеваго, а в декабре того же года украинский суд выдал разрешение на его арест. В августе также стало известно, что журналисты "Украинской правды" разыскали беглого олигарха Константина Жеваго в Монако на собственной яхте под названием "Z".