В Польше грозятся расширить эмбарго против Украины: что еще хотят запретить

В Польше обещают новые ограничения в отношении украинского экспорта. Теперь они могут коснуться не только зерновых.

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Правительство Польши после эмбарго на украинское зерно может ограничить поставки и другой агропродукции из Украины. Все ради того, чтобы учесть интересы местных фермеров, сообщает 27 сентября "Укринформ".

Так, по словам главы правительства страны Матеуша Моравецкого, Варшава требовала от Еврокомиссии продлить запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября. Но в Брюсселе не поддержали эту идею, поэтому Польша решилась на запрет в одностороннем порядке, поскольку это в ее национальных интересах.

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"Пока не появится механизм сотрудничества, мы будем действовать так по всем продуктам с востока, потому что интересы польского агрария есть в наших национальных интересах, это для нас самое важное", — сказал Моравецкий

Он также отметил, что за войну против Украины должна платить Россия, а не польское сельское хозяйство.

Спор между Польшей и Украиной

Европейская комиссия не продлила действие запрета на импорт украинского зерна в страны Европейского союза. Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с 16 сентября его страна вводит эмбарго на украинское зерно.

При этом не только Польша хотела продлить запрет на импорт украинской агропродукции. В Словакии и Венгрии тоже сошлись во мнение, что отечественных фермеров нужно защитить от продукции из Украины. Например, как объяснил премьер-министра Словакии Людовита Одора, запрет на ввоз украинской продукции не будет снят до конца 2023 года для "предотвращения чрезмерного давления на словацкий рынок".

В Украине же решили наказать соседей за довольно недружественную позицию. Так, в интервью Politico заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка 18 сентября заявил, что начнет процедуру подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, то есть стран, которые продлили действие запрета на импорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии.

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Напомним, в Болгарии местные фермеры устроили протест из-за продолжения импорта агропродукции из Украины. Так сельхозпроизводители и переработчики решили показать, что не согланы с решением парламента не продлевать запрет на импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, о котором стало известно еще 15 сентября.

Также Фокус писал, что Венгрия, Польша и Словакия ответили Украине на угрозы пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ограничений на ввоз зерна.