"Приняли антикоррупционные меры": в Госдепе прокомментировали ситуацию с финансовой помощью Украине

По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, борьба с коррупцией в Украине важна для западных партнеров. Ее считают необходимой, чтобы в дальнейшем передавать финансовую поддержку.

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Западные союзники Украины не только оказывают поддержку в контексте конфликта с Россией, но также тщательно наблюдают за событиями внутри страны. Особенно их интересует усиленная борьба с коррупцией на Украине. Об этом сообщил спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга.

Для США коррупция на Украине рассматривается как реальная угроза. Тем не менее, в Вашингтоне отмечают, что Киев принимает решительные шаги для борьбы с этой проблемой. Союзники ожидают, что украинские власти будут продолжать усиленные усилия в направлении искоренения коррупции в будущем.

"Мы очень четко и прямо говорили с нашими украинскими коллегами по поводу этого вопроса… Мы видели, как Украина предпринимает агрессивные действия, и это включает агрессивные действия для преодоления коррупции, предпринятые за последние несколько недель", – отметил он.

Миллер также подтвердил информацию, которую распространяют СМИ. В этих сообщениях отмечается, что западные партнеры считают борьбу с коррупцией на Украине ключевой. Это признается как необходимое условие для продолжения получения поддержки в будущем.

"Я часто вижу, как это изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конце концов реализовать свои европейские стремления стать членом ЕС. И это, безусловно, правда", – констатировал он.

По его словам, члены Конгресса выразили стремление к тому, чтобы наше государство предприняло антикоррупционные меры. Спикер подчеркнул, что важно, чтобы Украина продемонстрировала, что эти меры реально воплощаются в жизнь.

Он также подчеркнул, что и члены Европейского Союза выразили желание увидеть, как Украина демонстрирует свои антикоррупционные усилия. Он подчеркнул, что это "важно для способности Украины построить устойчивую долгосрочную экономику, способную поддерживать те усилия, которые мы ожидаем увидеть".

Миллер подчеркнул, что Украина всегда будет соседом России, и поэтому стране необходимо иметь экономику, способную обеспечивать поддержание аппарата безопасности, чтобы сдерживать возможные агрессивные действия со стороны Кремля в будущем.

Напомним, 5 сентября президент Гитанас Науседа отметил негативную роль коррупционных скандалов в принятии решений по поставкам оружия для Украины. По его словам, подобные инциденты наносят значительный репутационный ущерб стране.

Ранее, 21 июня, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина достигла некоторых успехов в реформах для вступления в Европейский союз, однако необходимы дальнейшие шаги, чтобы "30 годам кумовства и, нужно прямо сказать, коррупции, был положен конец".