Без помощи не оставили: какие выплаты на ребенка можно получить в Украине
В Украине даже в условиях войны продолжает действовать система финансовой поддержки молодым родителям. Помощь предоставляют всем гражданам, невзирая на уровень доходов или статус.
В Украине семьям с детьми продолжают выплачивать определенную социальную помощь. Так, например, государство оказывает поддержку при рождении ребенка, предоставляет пособие матерям-одиночкам и многодетным семьям. На какие еще выплаты могут претендовать украинцы пишет издание "Факты ICTV.
Помощь после рождения ребенка
Сумма выплат в 2023 году составляет 41 280 гривен, но выплачиваются все деньги не сразу. Сначала можно получить 10 320 гривен, а от оставшейся от 41 280 гривен суммы в течение следующих трех лет выплачивают по 860 гривен.Важно
На эту же помощь могут претендовать украинцы, которые становятся усыновителями ребенка.
Пакет малыша
В нем есть самые необходимые для новорожденного вещи, но родители, при этом, вместо Пакета малыша могут получить денежную помощь в размере 6,3 тысячи гривен.
Финансовая поддержка при беременности и родах
Эту помощь в Украине предоставляют:
- несовершеннолетним (при наличии справки с места обучения);
- женщинам, уволенным из-за ликвидации предприятия (необходима справка ликвидационной комиссии);
- аспиранткам, докторанткам, клиническим ординаторам, студенткам учебных заведений I-IV уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений (при наличии справки с места обучения);
- безработным (необходимая справка из центра занятости);
- женщинам-военнослужащим (ВСУ, СБУ, полиция, Государственная пограничная служба).
Эти категории женщин получают помощь в размере 671 гривны.
Выплаты одиноким матерям
Размер этой помощи рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Максимальный размер помощи на детей одиноким матерям в 2023 году:
- на детей до 6 лет – 2 272 гривны;
- на детей от 6 до 18 лет – 2 833 гривны;
- на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет – 2 684 гривны.
Выплаты на детей, которые находятся под опекой
Государство предоставляется опекунам детей, которые воспитываются не родными родителями. При этом получаемые деньги являются собственностью ребенка. Размер выплат составляет:
- на детей до 6 лет – 4 544 гривны;
- на детей от 6 до 18 лет – 5 666 гривен.
Выплаты на детей среди переселенцев
Эти выплаты касаются детей, которые вместе со своими родителями вынужденно стали внутренними переселенцами из-за полномасштабного вторжения РФ.
Так, переселенцы, у которых есть дети до 18 лет, ежемесячно получают помощь, размер которой составляет 3 тысяч гривен на каждого ребенка.Важно
Напомним, как недавно заявила в интервью изданию "Интерфакс-Украина" министр социальной политики Оксана Жолнович, государство планирует пересмотреть абсолютно все виды социальной помощи в Украине. По словам чиновницы, их оценят на адекватность и унифицируют.
Еще Фокус объяснял, кто из украинцев может получить дополнительные выплаты от 5 до 30 тысяч гривен.