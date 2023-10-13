Война в Израиле "ударила" по газу в ЕС: топливо подорожало до рекордной отметки

Тысяча кубометров газа в Европе впервые с начала года превысила отметку в 600 долларов.

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С конца прошлой недели стоимость природного газа в Европе подорожала на 15%. Так, фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах поднялись до 53 евро за мегаватт-час — это почти 600 долларов за тысячу кубометров, достигнув максимального уровня с 15 февраля 2023 года. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Отмечается, что газ дорожает на фоне войны между Израилем и ХАМАС и уязвимостей инфраструктуры, включая диверсию на газопроводе между Финляндией и Эстонией. К тому же в мире произошли еще несколько инцидентов, который спровоцировали рост цен на газ. Среди них:

подготовка забастовки австралийскими профсоюзами рабочих на заводах Chevron по экспорту СПГ в Австралии.

утечка на подводном трубопроводе, соединяющем Финляндию и Эстонию. Страны, которые граничат с РФ считают, что это был преднамеренный акт. Это усилило обеспокоенность по поводу безопасности европейской инфраструктуры, особенно после взрывов в прошлом году на трубопроводе "Северный поток" из России в Германию.

из-за конфликта в Израиле и Секторе Газа компания Chevron закрыла морское газовое месторождение, которое снабжает Египет. Это повлияет на экспорт СПГ из этой страны в Европу.

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В публикации также сказано, что рынок сейчас находится в гораздо лучшем состоянии, чем в 2022 году. Запасов достаточно, в то время как промышленный спрос падает. Кроме того, появились новые импортные мощности. Кроме того, синоптики считают, что предстоящая зима в Европе будет теплой, поэтому потребность в газе снизится.

При этом энергетический кризис, как считают журналисты, еще далек от завершения, к тому же в ближайшие дни в Европе должно начаться похолодание. Любой намек на перебои в глобальных потоках газа может вызвать шок на рынке, особенно когда домохозяйства начнут пользоваться отоплением.

Тем временем в НАК "Нафтогаз "Украина" оценили наполнение газохранилищ накануне отопительного сезона. Так, по информации компании, в подземные хранилища накачали 13 из необходимых 14 млрд куб. м газа. Также Фокус объяснял, что будет с тарифами на коммунальные услуги осенью: как изменится оплата за коммуналку.