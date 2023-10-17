Всегда с наличкой: украинцы "прячут" в карманах более $100 миллиардов

В Национальном банке подсчитали, сколько наличной иностранной валюты держат украинцы на руках, а не в банках.

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Жители Украины по состоянию на сентябрь 2023 года вне банков держали сумму в около 116 миллиардов долларов. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook член совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Домашние хозяйства и бизнес основную часть своих финансовых активов держат в иностранной валюте", — написал он.

По его информации, финансовые активы в виде наличной иностранной валюты, валютных банковских депозитов и ОВГЗ в иностранной валюте составили 136 миллиарда долларов.

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По словам Данилишина, во время полномасштабной войны доля валютных активов в общих финансовых активах бизнеса и населения выросла на 4 процентных пункта (с 65% по состоянию на 1 января 2022 года до 69% по состоянию на 1 сентября 2023 года).

"Более 85% валютных активов — это наличная иностранная валюта (116 млрд долларов)", — рассказал Данилишин.

Он также отметил, что гривневые финансовые активы в структуре финансовых активов населения и бизнеса составляют 31%. Среди них на:

наличную гривну приходится 31%;

на срочные вклады населения — 11%;

на срочные вклады бизнеса — 11%;

на текущие счета 42%.

Какая банкнота самая популярная в Украине

По данным Национального банка, украинцы в 2023 году чаще всего расплачивались банкнотой номиналом в 500 гривен и монетой номиналом в 10 копеек. При этом в НБУ отмечают, что все реже в обороте встречаются банкноты номиналами 50 гривен и 10 гривен, поскольку эти купюры постепенно выводят из оборота, а вместо них появляются соответствующие монеты.

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В целом же по состоянию на 1 октября 2023 для наличных операций граждане страны использовали 727,9 миллиарда гривен.

Напомним, ранее Фокус подробно объяснял, как мошенникам удается воровать деньги украинцев с банковских карт и можно ли предотвратить потери. Также напомним, что мошенники с начала полномасштабной войны обманули 11% украинцев