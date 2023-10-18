Вино в Украине в 2024 году подорожает: что повлияет на стоимость напитка

Законопроект о винограде и продуктах виноградарства, принятый Радой за основу, повысит требования и усилит контроль над производством вин в Украине. Поэтому цены на этот алкоголь вырастут, чему будут способствовать и другие факторы, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

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Сегодня украинцы на полках супермаркетов могут найти отечественные вина хорошего качества, однако они недешевые. И будут становиться еще дороже. Об этом пишет Фокус в новой статье "Некачественные вина исчезнут с полок. Что планируют изменить для виноделов Украины".

Качество украинских вин становится все лучше, продукция наших виноделов постепенно выходит на международный рынок, рассказал Фокусу винодел Иван Плачков. Так, бутылка "Каберне 2020" его семейной винодельни "Колонист" стоит 245 грн, "Сухолиманского 2020" — 222 грн. Бутылка Шардоне WHITE PUZZLE, изготовленная на винодельне его украинского коллеги "Don Alejandro Winery", стоит 440 грн, а METAMORPHOSA — 760 грн.

Винодел Иван Плачков уверен: качество украинских вин становится все лучше Фото: facebook.com

"Вино, которое стоит меньше 100 — 110 грн, лучше не употреблять, — говорит Фокусу председатель ОС "Укрсадвинпром" Владимир Печко. — Люди должны понимать, что вино должно делаться из виноградного сока, кроме того, есть вещи, без которых мы не можем разлить вино в бутылку — сама бутылка, пробка, этикетка, контрэтикетка, колпачок, акцизка, все это приклеить — все стоит денег. Единственное, за счет чего можно удешевить продукт — качество. Конечно, это касается и иностранных виноделов. Их вино должно стоить не менее 250 — 300 грн, с учетом того, что из Франции или Италии вино надо довезти".

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По его словам, украинцев ждет подорожание алкогольных напитков. Это связано в частности с повышением требований к продукции отечественных виноделов, заложенных в правительственном законопроекте №9139 о винограде и продуктах виноградарства, проголосованном за основу.

"Он учитывает требования международных правил производства продуктов виноградарства и виноделия и имплементации положений ЕС по ведению виноградарства и виноделия, энологических практик, производства ароматизированных винных продуктов, использования и защиты географических указаний вин, ароматизированных винных продуктов и контроля в сфере виноградарства и виноделия", — отметил Фокусу Владимир Зубарь, управляющий партнер юридической фирмы "Юрлайн".

В Украине ожидается вытеснение дешевых украинских вин импортным спиртным

Кроме того, участники рынка активно прорабатывают изменения в закон №481 об обороте спирта, усиливающий контроль за торговлей алкоголем, что также будет влиять на цену, добавил он. Кроме законодательных изменений, производимые в Украине алкогольные напитки будут дорожать, что связано с ростом себестоимости производства, в том числе, энергоносителей.

"Цена на вино будет увеличиваться, потому что все сейчас дорожает: и бутылка, и бочка, и горючее, и зарплата", — добавили в "Укрсадвинпроме".

Законопроект №9139 приведет к производству более качественной продукции нашими виноделами, убежден Печко. Зато дешевые и низкого качества постепенно будут вытесняться импортными.

В Украине дорожают все составляющие бутылки вина — от пробки до зарплаты работникам, говорят эксперты Фото: pexels.com

"Проблема качества недорого вина заключается в его цене. Очень трудно совместить качество продукта и его невысокую цену. Когда заработают предложенные проектом закона механизмы, следует ожидать уменьшения сегмента отечественного недорогого вина за счет увеличения импортных вин. В целом потребитель выиграет от появления на полках более качественных вин. На мой взгляд, количество крупных украинских производителей уменьшится. И как следствие увеличится доля импортного вина на полках наших магазинов", — сказал Владимир Зубарь.

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Напомним, дешевого алкоголя, как и табака, украинцы не увидят. Это связано с обязательством Украины перед ЕС постепенно через акцизы за десять лет приравнять цены на алкоголь и табак к европейским, отметил экономист Андрей Новак.

Также Фокус писал, что правительство хочет повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков на 11 — 71%. По словам экономиста Бориса Кушнирука, Кабмин, устанавливая минимальные цены на алкоголь, контролирует уплату налогов — с одной стороны, и убирает с рынка некачественную продукцию — с другой.