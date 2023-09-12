Курс, топливо и тарифы: что провоцирует рост цен на продукты осенью

В августе в Украине зафиксировали дефляцию — потребительские цены по сравнению с июлем этого года снизились на 1,4%, а годовая инфляция замедлилась с 11,3% до 8,6%. Цены падали благодаря наполнению рынка продукцией своего урожая. Однако осенью, с приближением отопительного сезона, ситуация традиционно меняется, а значит цены будут расти.

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По прогнозам экспертов, в сентябре на валютном рынке произойдут весомые изменения, связанные с переходом НБУ к плавающему курсу, что может повлиять на цены на продукты питания. Об этом пишет Фокус в новой статье "Дорогое мясо, недешевый сыр: как изменятся цены на главные продукты осенью".

В настоящее время в Украине сложилась относительно стабильная ситуация с основными категориями пищевых продуктов.

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"Скорее всего, в этом месяце будут лишь некоторые традиционные сезонные колебания цен на овощи и фрукты, в то время как цены на хлебобулочные изделия и мясо будут оставаться на текущем уровне. Заметным фактором для цен на некоторые импортные товары может стать изменение курса гривны на наличном рынке. Достаточно много в информационном пространстве было идей, что определенный спекулятивный скачок наличного курса доллара может произойти именно в начале осени", — сказал директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Рост тарифов на электроэнергию может спровоцировать подорожание товаров от 5% Фото: Logan Kirschner: Pexels

Пока неизвестно, когда именно регулятор "отпустит" курс, но курсовой коридор будет на уровне 37-40 грн/долл. и 39-43 грн/евро, прогнозирует начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Вместе с тем, можно ожидать роста тарифа на электроэнергию для бизнеса. "Единственным фактором среди коммунальных услуг, который будет влиять на стоимость продуктовой корзины в Украине, — это стоимость электроэнергии. Потому что большинство других услуг, во-первых, не будут расти, во-вторых, мало влияют. То, что электроэнергия будет расти, как по мне, свершившийся факт. Поэтому нам нужно ожидать не только роста стоимости электроэнергии, но и продуктовой корзины", — сказал эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко.

Цены на топливо стабильно растут с июля, когда правительство вернуло довоенные налоги. Однако их сдерживает низкая покупательная способность украинцев, считают специалисты

По его словам, некоторые группы товаров могут прибавить в цене 5%, другие — больше.

Кроме того, на стоимость товаров и услуг влияют цены на топливо. С начала июля, после возвращения довоенных налогов, продолжается восходящая ценовая динамика на АЗС. По состоянию 11 сентября А 95 стоит 53,27 грн/л (+1,4 грн относительно 11.08.2023), дизтопливо — 52,87 грн/л (+1,6 грн), автогаз — 24,58 грн/л (+1 грн).

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Цены на АЗС растут: как это повлияет на ценники в супермаркетах

"Пока нет факторов, которые бы однозначно говорили о подорожании, — говорит глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко. — Колебания на рынке нефтепродуктов не видно, курс более-менее [стабилен]. А колебания цен на мировых рынках не сразу доходят до нас — мы на периферии. Не думаю, что в сентябре следует ожидать больших колебаний".

По словам специалиста, на мировых рынках возможны спекулятивные колебания цен на топливо, но они, как правило, не закрепляются. Сейчас куда большее влияние на цифры на табло на украинских АЗС имеют доходы населения. Хотя имеет значение и маржа трейдеров, с которой они соглашаются продавать топливо отечественным сетям АЗС.

Влияние колебаний цен на мировых рынках нефтепродуктов в Украине не ощущается, потому что эти изменения кратковременные Фото: pro-consulting.ua

"Себестоимость покрывается, а жадность поставщиков ограничена покупательной способностью украинца", — считает Дяченко.

Напомним, сейчас на рынке топлива действуют два фактора, которые могут повлиять на рост цен. Это спрос для выполнения осенних полевых работ в агросекторе, а также уровень цен на мировых рынках нефти. По мнению эксперта по энергетике Владимира Омельченко, цены на АЗС вырастут не более, чем на 1,5-2 грн (за литр).

Также Фокус писал, что в Украине из-за резкого ухудшения качества зерна нового урожая, обильных осадков и низкого объема урожая пшеницы 3-го и 2-го классов осенью может подорожать хлеб. Так, цена на буханку хлеба может вырасти в среднем на 50 копеек.