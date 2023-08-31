Хлеб в Украине подорожает: когда придется платить больше

Как объяснил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко, подорожание не будет критичным для населения.

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В Украине уже осенью 2023 года, скорее всего, подорожает хлеб. Причина: резкое ухудшения качества зерна нового урожая из-за обильных осадков и низкий объем урожая пшеницы 3-го и 2-го классов. Об этом рассказал в интервью изданию Телеграф первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко.

"Благодаря осадкам зерно более или менее набрало вес. Но в то же время осадки вымыли клейковину, снизив классность зерна. К тому же, у аграриев куча собственных проблем. Они не всегда могут физически вывести технику в поля, их персонал мобилизуют", — рассказал он.

По его словам, поскольку качество зерна будет низким, оно повлияет и на качество муки. Поэтому хлебопекарям придется повышать показатели класса своих изделий, используя ферментные препараты и вносить клейковину, чтобы повысить качество продукции.

"Это дополнительные расходы. Если повышаем качество муки — уменьшается выход массы муки относительно объема сырья. Хлебопекари вносят дополнительные ингредиенты, затраты возрастают. Надо искать, как компенсировать", — объяснил Дученко.

Он прогнозирует, что из-за этих проблем уже осенью стоимость хлеба подорожает, хоть и не значительно — на 5%.

"Это не так критично для конечного потребителя, но например цена на буханку хлеба может вырасти в среднем на 50 копеек.

Какие продукты уже подорожали

По информации Государственной службы статистики, в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года, больше всего подорожали яйца – на 56,4%. На втором месте фрукты, которые этим летом подорожали на 25%. Также прибавили в цене:

мясо и мясопродукты — подородали на 22%;

рыба и морские продукты — на 17%;

сыр и творог — на 13%%;

масло — 12%;

молоко и хлеб — на 10%.

Напомним, НБУ и эксперты прогнозируют, что уровень инфляции в Украине будет замедляться до конца 2023 года. Также напомним, что Фокус узнал, сколько тратят европейцы, а сколько украинцы, чтобы прокормить себя и семью.