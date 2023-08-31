Хліб в Україні подорожчає: коли доведеться платити більше

Як пояснив віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Юрій Дученко, подорожчання не буде критичним для населення.

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В Україні вже восени 2023 року, найімовірніше, подорожчає хліб. Причина: різке погіршення якості зерна нового врожаю через рясні опади і низький обсяг врожаю пшениці 3-го і 2-го класів. Про це розповів в інтерв'ю виданню Телеграф перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Юрій Дученко.

"Завдяки опадам зерно більш-менш набрало вагу. Але водночас опади вимили клейковину, знизивши класність зерна. До того ж, у аграріїв купа власних проблем. Вони не завжди можуть фізично вивести техніку в поля, їхній персонал мобілізують", — розповів він.

За його словами, оскільки якість зерна буде низькою, вона вплине і на якість борошна. Тож хлібопекарям доведеться підвищувати показники класу своїх виробів, використовуючи ферментні препарати та вносити клейковину, щоб підвищити якість продукції.

"Це додаткові витрати. Якщо підвищуємо якість борошна — зменшується вихід маси борошна відносно обсягу сировини. Хлібопекарі вносять додаткові інгредієнти, витрати зростають. Треба шукати, як компенсувати", — пояснив Дученко.

Він прогнозує, що через ці проблеми вже восени вартість хліба подорожчає, хоч і не значно — на 5%.

"Це не так критично для кінцевого споживача, але, наприклад, ціна на буханець хліба може зрости в середньому на 50 копійок.

Які продукти вже подорожчали

За інформацією Державної служби статистики, у липні 2023 року, порівняно з липнем 2022 року, найбільше подорожчали яйця — на 56,4%. На другому місці фрукти, які цього літа подорожчали на 25%. Також додали в ціні:

м'ясо та м'ясопродукти — подорожчали на 22%;

риба і морські продукти — на 17%;

сир і кисломолочний сир — на 13%%;

масло — на 12%;

молоко і хліб — на 10%.

Нагадаємо, НБУ та експерти прогнозують, що рівень інфляції в Україні сповільнюватиметься до кінця 2023 року. Також нагадаємо, що Фокус дізнався, скільки витрачають європейці, а скільки українці, щоб прогодувати себе і сім'ю.