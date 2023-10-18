Некачественные вина исчезнут с полок. Что планируют изменить для виноделов Украины

Усилить контроль за качеством вин, а также привести отраслевое законодательство в соответствие с нормами ЕС призван правительственный законопроект №9139. Народные избранники уже поддержали его за основу. Опрошенные Фокусом виноделы положительно оценили заложенные в нем изменения, однако предостерегли: для реального развития отрасли одного нового закона, увы, мало.

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Похоже, правительство серьезно взялось за наведение порядка в виноделии. После принятия законопроекта №9030, который упрощает деятельность малым производствам винодельческой продукции, в Раде на второе чтение ждет правительственная инициатива №9139 о винограде и продуктах виноградарства. Это евроинтеграционный законопроект, который внедряет требования Европейского Союза в отрасли в связи с получением Украиной статуса кандидата в члены ЕС. Фокус решил разобраться, как принятие этого законопроекта повлияет на качество и цены на украинские вина.

Требования, как в Европе, и реестр: какие основные новации проекта закона №9139

Согласно пояснительной записке, законопроект "О винограде и продуктах виноградарства" разработан с целью приведения в соответствие норм отраслевого законодательства с требованиями международных правил производства продуктов виноградарства и виноделия и имплементации положений Регламентов и Постановления ЕС по ведению виноградарства и виноделия, энологических практик, производства ароматизированных винных продуктов, использования и защиты географических указаний вин, ароматизированных винных продуктов и контроля в сфере виноградарства и виноделия.

Сегодня правительство оказывает финансовую поддержку виноделам, в частности, дает дотации на высадку виноградников Фото: pexels.com

Ожидается, что документ поможет в создании благоприятных условий для развития субъектов хозяйствования всех форм собственности и производства высококачественной продукции, в частности, с особыми свойствами, обусловленными природными условиями и человеческим фактором территории происхождения. Среди новаций проекта закона — создание единой государственной информационной системы "Виноградарско-винодельческий реестр", внесение сведений в который будет обязательным для участников рынка. Он будет включать данные о:

производителях винограда;

производителях винодельческой продукции;

виноградные участки;

обязательные декларации и другую информацию о винодельческой продукции.

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Также проектом закона предлагается:

привести термины и определения, классификацию сортов винограда и требования к производству продуктов виноградарства и виноделия, ароматизированных винных продуктов, а также некоторые энологические практики и ограничения в соответствие с требованиями, принятыми в странах ЕС;

сортов винограда и требования к производству продуктов виноградарства и виноделия, ароматизированных винных продуктов, а также некоторые энологические практики и ограничения в соответствие с требованиями, принятыми в странах ЕС; ввести требования для производства и оборота вин , продуктов виноградарства и виноделия, ароматизированных винных продуктов с географическими указаниями, аналогичные современным правилам в странах ЕС;

, продуктов виноградарства и виноделия, ароматизированных винных продуктов с географическими указаниями, аналогичные современным правилам в странах ЕС; определить механизм защиты на территории Украины географических указаний ;

; ввести новые термины и определения в соответствии с категориями европейского законодательства;

создать единую государственную информационную систему "Виноградарско-винодельческий реестр";

"Виноградарско-винодельческий реестр"; предусмотреть возможность государственной поддержки виноградарства и виноделия;

виноградарства и виноделия; имплементировать правила маркировки и представления винодельческой продукции;

винодельческой продукции; установить принципы проведения проверок производства винодельческой продукции от виноградного куста до конечного продукта, определить контролирующие учреждения и их полномочия, конкретизировать санкции, которые устанавливаются за нарушение требований, установленных законом.

Улучшение контроля за качеством и прослеживаемость от винограда до бутылки: что изменит новый закон

Евроинтеграционный законопроект, прежде всего, будет направлен на улучшение системы контроля за качеством продукции винодельческих предприятий, говорит Фокусу председатель ГС "Укрсадвинпром" Владимир Печко. "Наши производители должны интегрироваться под эти новые реалии. По ряду вопросов есть сроки для адаптации — надо подготовиться — например, докупить оборудование... Сегодня есть государственная поддержка для винодельческого сектора и дотации на садоводство виноградников и на переработку винограда", — сказал он.

Законопроект предлагает создать "Виноградарско-винодельческий реестр", содержащий данные и о владельцах виноградников, и о производителях напитка

Виноделы давно ждали создания "Виноградарско-винодельческого реестра", продолжает Печко. Он, в частности, поможет бороться с фальсификатом. "Производители должны вноситься в реестр, чтобы была прослеживаемость — от виноградной грозди до бутылки. Сегодня в Украине нет реестров вообще, в то время как в Молдове в реестрах около 80 — 90% винодельческого рынка. Сейчас предприятие может налить что-то в бутылку неизвестно что, невозможно это проконтролировать. А теперь будем четко отслеживать: где ты взял каберне? Там. — А сколько у него гектаров? — Два. — Так ты разлил не на два, а на 17 га. Мы будем больше уверены в том, что не будет фальсификата в бутылке", — подчеркнул Владимир Печко.

Специалисты не советуют покупать вино, бутылка которого стоит ниже 100 грн Фото: BBC

Впрочем, для реализации контроля качества необходимо сделать соответствующие инвестиции в лаборатории, изменить существующие стандарты и т.д., отметил в комментарии Фокусу Владимир Зубарь, управляющий партнер юридической фирмы "Юрлайн".

Вместе с тем, законопроект делает невозможным использование украинскими производителями в названии продукта слов "коньяк" или "шампанское", на чем давно настаивали в ЕС. "В Украине в 2005 году принят закон "О винограде и виноградном вине", который вступил в силу с 1 января 2006 года. Это был достаточно прогрессивный шаг, когда Украина заявила о себе как винодельческое государство и урегулировала вопрос производства винодельческой продукции на законодательном уровне. В этом законе, как компромиссный вариант, был урегулирован вопрос использования таких названий, как "коньяк" и "шампанское". На переходный период украинские производители могли использовать в названии этих продуктов термин "коньяк Украины" и "шампанское Украины". Этот вопрос был камнем преткновения на пути к ассоциации Украины с ЕС", — рассказал юрист.

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Сегодня украинцы могут найти отечественные вина хорошего качества, однако они недешевые. И готовиться нужно к тому, что их стоимость будет расти. Это связано не только с повышением требований к продукции отечественных виноделов, заложенных в законопроекте, но и с ростом себестоимости производства, в том числе, энергоносителей .

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"Цена на вино будет увеличиваться, потому что все сейчас дорожает: и бутылка, и бочка, и горючее, и зарплата, — объясняют Фокусу в "Укрсадвинпроме". — Вино, которое стоит меньше 100 — 110 грн, лучше не употреблять. Люди должны понимать, что вино должно делаться из виноградного сока, кроме того, есть вещи, без которых мы не можем разлить вино в бутылку — сама бутылка, пробка, этикетка, контрэтикетка, колпачок, акцизка, все это приклеить — все стоит денег. Единственное, за счет чего можно удешевить продукт — качество. Конечно, это касается и иностранных виноделов. Их вино должно стоить не менее 250 — 300 грн, с учетом того, что из Франции или Италии вино надо довезти".

Во Франции насчитывается более 100 тыс. производителей вин, которые производят 50 — 400 тыс. бутылок. Фото: pexels.com

С принятием законопроекта импортные вина могут вытеснить некачественные отечественные из украинских супермаркетов. "Когда заработают предложенные проектом закона механизмы, следует ожидать уменьшения сегмента отечественного недорого вина за счет увеличения импортных вин. В целом потребитель выиграет от появления на полках более качественных вин", — отметил Владимир Зубарь.

Полноценный рынок земли и время: что нужно для развития украинского виноделия

Упомянутая инициатива кардинально ничего не меняет, говорит Фокусу винодел Иван Плачков. По его мнению, какие бы законы мы не принимали, пока рынок земли не откроют для юрлиц, не стоит ожидать стремительного развития виноделия. Ведь виноградари могут лишь взять в аренду землю на небольшой период, что не выгодно, учитывая специфику бизнеса — виноград начинает давать плоды только через 4 года после посадки.

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"Аренда на 7 — 15 лет, к сожалению, не подходит для виноградарства, ведь это длительный процесс, — пояснил Плачков. — Надеюсь, с 2024-го, когда будет доступ для юрлиц, предприятия смогут покупать землю, сажать виноградники, ухаживать за ними".

Производство вин в Украине все больше переходит от заводов к крафтовым производителям Фото: facebook.com/thevillagewine

Вместе с тем, чтобы отечественные виноделы смогли бороться за иностранного потребителя, Украине нужна стратегия экспорта. "Мы сможем конкурировать на мировых рынках, — убежден Печко. — Но для этого надо уметь не только готовить, но и подавать. Украина, кроме принятия законопроекта о винограде и продуктах виноградарства, должна разработать программу наращивания экспортного потенциала винодельческого рынка Украины".

Для завоевания иностранных рынков украинским виноделам недостаточно просто производить качественное вино. Нужно, чтобы в стране была разработана стратегия экспорта.

Опрошенные Фокусом эксперты говорят: Украина медленно завоевывает иностранных винолюбов. По словам Ивана Плачкова, в отрасли продолжается переход от индустриальных вин времен СССР к малым производствам. "Крупные предприятия производили десятки миллионов бутылок, что не способствует качеству. Сейчас идет переход к небольшим объемам производства, по стандартам европейских стран. Так, во Франции не менее 120 тыс. производителей, которые выпускают в среднем от 50 до 400 тыс. бутылок. По нашим меркам это небольшие бизнесы, потому что у нас есть предприятия, которые производят 60 млн. Этот процесс поэтапный, на него нужно время", — резюмировал винодел.

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