Новый госбюджет-2024: Рада сократила расходы на БЭБ и Музей Голодомора

Народные депутаты вчера 19 октября приняли в первом чтении проект госбюджета на следующий год. Из 1620 поправок, поданных парламентариями к правительственному проекту закона о госбюджете, учтены десять.

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В Верховной Раде одобрили выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2024 год. К документу было подано 1620 поправок на общую дополнительную сумму 12,5 трлн грн. Из них 10 были учтены, о чем Фокусу сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Ярослав Железняк.

"Мы сократили расходы — сократили 400 млн на БЭБ, сократили на сериалы 460 млн грн, убрали расходы на Музей Голодомора и распределили это на военных. Почти ничего дополнительного никому не добавляли, потому что это бюджет войны. Я считаю, что это лучший бюджет с точки зрения реалий времени", — отметил он.

Депутаты на 400 млн грн сократили расходы на Бюро экономической безопасности на 400 млн грн Фото: pravda.com.ua

Как написала в соцсети председатель комитета по вопросам бюджета Рады Роксолана Пидласа, среди существенных изменений, которые правительство должно учесть при подготовке ко второму чтению:

в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№9656-д), увеличить плановые доходы госбюджета на 9,9 млрд грн ;

; дополнительно сократить расходы на строительство , ремонты и закупки имущества в различных органах власти на почти 1,3 млрд грн;

, ремонты и закупки имущества в различных органах власти на почти 1,3 млрд грн; направить дополнительно 574 млн грн на протезирование для военных,

увеличить расходы на образовательную субвенцию на более 384 млн грн также за счет сокращения капитальных расходов;

на более 384 млн грн также за счет сокращения капитальных расходов; увеличить расходы на обеспечение деятельности Высшего совета правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей в целом на 62 млн грн;

и Высшую квалификационную комиссию судей в целом на 62 млн грн; сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропусках железнодорожного сообщения для усиления борьбы с коррупцией и избежания неуплаты таможенных пошлин и платежей,

и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропусках железнодорожного сообщения для усиления борьбы с коррупцией и избежания неуплаты таможенных пошлин и платежей, увеличить на 5 млн грн расходы на НСЗУ , работники которой обеспечивают внедрение медицинской реформы;

, работники которой обеспечивают внедрение медицинской реформы; выделить 376 млн грн на утилизацию твердого ракетного топлива , что позволит избежать экологической катастрофы;

, что позволит избежать экологической катастрофы; добавить дополнительно 100 млн грн для осуществления научных исследований Национальной академией наук.

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Основные показатели госбюджета-2024, по сравнению с правительственным, подававшимся в парламент в сентябре, не изменились:

доходы — 1,746,3 млрд грн;

расходы — в сумме 3,308,9 млрд грн;

предельный объем дефицита — 1,593,6 млрд грн.

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В следующем году Украина должна привлечь 2,2 трлн грн для финансирования госбюджета-2024. В частности, 421,6 млрд грн на внутреннем и 1,77 трлн грн на внешнем рынках. "Бюджет-2024 — третий подряд военный бюджет для Украины, где доминируют расходы на оборону и общественный порядок. Собственные доходы (налоги и др. доходы) охватывают только оборону и расходы на общественный порядок, остальные будут покрываться за счет ожидаемой помощи доноров", — говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

81% ожидаемых источников финансирования госбюджета-2024 — происходят из источников без гарантий

Согласно ему, 81% от ожидаемых источников финансирования происходит из внешних источников без гарантий. "Ключевые доноры, как и в прошлые два года, — США и ЕС. Финансирование ЕС пока согласовывается и неприятных сюрпризов там не должно быть; что будет с финансированием от Штатов — увидим, впрочем, администрация Байдена публично настроена на то, чтобы обеспечить это финансирование", — сказал Фокусу Максим Самойлюк, экономист ЦЭС.

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"Планы по заимствованиям на следующий год дублируют планы этого года. Очень многое зависит от голосования в американском Конгрессе. Если американцы проголосуют, то вполне реалистичны", — сказал Фокусу заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса.

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"Сейчас правительство очевидно не может расписать по конкретным поставщикам эту помощь, потому что нет официальных решений. Если посмотреть на ту ситуацию, которая складывалась до сих пор, увидим, что это реалистичная цифра. Если посмотреть за 2022-й год, то получили 1,1 трлн грн внешнего финансирования, в этом году за 10 месяцев так же. То есть цифра сопоставима. Поскольку наши партнеры говорят, что они гарантируют поддержку Украины столько, сколько это нужно, проблем я не вижу", — прокомментировал Фокусу финансовый эксперт Ярослав Жалило.

Напомним, в США приняли временную бюджетную резолюцию на 45 дней. В ней есть исключительно финансирование для программ Федерального правительства США, без Украины и без других дополнительных программ.

Также Фокус писал, что Рада провалила голосование за законопроект о перераспределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от зарплат военнослужащих из местных бюджетов в государственный бюджет. Как сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, для принятия документа не хватило трех голосов.