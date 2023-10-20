Коньяк может быть только французским: в Украине хотят штрафовать за маркировку алкоголя

В Украине уже в 2024 году может появиться административная ответственность за нарушения законодательства в сфере географических названий спиртных напитков.

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Кабинет министров предлагает внедрить в Украине штрафы за незаконное использование зарегистрированных брендов. Соответствующий "Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и ответственности за нарушение требований законодательства об охране географических указаний для пищевых продуктов и спиртных напитков", уже зарегистрирован на сайте парламента.

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В документе отмечается, что штрафы начнут действовать более чем через год — с декабря 2024-го. Платить штрафы придется, если будут обнаружены факты незаконного использования зарегистрированных брендов и за нарушения законодательства в сфере географических указаний спиртных напитков. То есть оштрафовать могут, если в названии напитка будут использованы слова "шампанское" или "коньяк".

В документе также предлагается, что за аллюзию (прямую или косвенную ссылку на одно или несколько официальных названий спиртных напитков или географических указаний спиртных напитков во время описания, представления, маркировки пищевых продуктов и спиртных напитков), размер штрафа будет составлять от 20 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 340 до 850 гривен.

Кроме того, штрафы возможны:

если будут нарушены правила сертификации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а также за неправильную выдачу сертификатов — должностные лица заплатят штраф в размере от 340 гривен до 850;

если не по правилам будет оформлена сертификация алкогольного напитка и выдача сертификата — должностным лицам выпишут штраф на 340 — 850 гривен.

Отмечается, что изменения помогут гармонизировать положения национального законодательства с нормами права Европейского Союза. Так, будут установлены единственные правила определения, описания, представления и маркировки спиртных напитков, использования официальных наименований, а также появится дополнительная защита для географических указаний спиртных напитков.

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"Реализация на практике механизма привлечения к ответственности за нарушение законодательства будет способствовать наполнению рынка качественной продукцией и усилит имидж отечественных производителей такой продукции на внутреннем и внешнем рынках", — сказано в пояснительной записке.

Закон по защите брендов и географических указаний: что известно

Он был принят еще в 2019 году, чтобы усилить правовую защиту географических указаний. Соответствующий закон — часть обязательств государства, которые предусмотрены в рамках соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

С помощью этого закона государство обеспечивает защиту иностранных географических указаний и создает предпосылки к тому, чтобы такие названия использовались в нашей стране.

В то же время, украинские названия-бренды должны получить соответствующую правовую защиту в Европейском Союзе. Их перечень сейчас формируется.

Напомним, 17 октября 2023 года Верховная Рада проголосовала за законопроект №9269д и усилила финансовый мониторинг политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕРѕ).