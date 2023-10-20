Коньяк може бути тільки французьким: в Україні хочуть штрафувати за маркування алкоголю

В Україні вже 2024 року може з'явитися адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері географічних назв спиртних напоїв.

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Кабінет міністрів пропонує впровадити в Україні штрафи за незаконне використання зареєстрованих брендів. Відповідний "Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону географічних зазначень для харчових продуктів і спиртних напоїв", вже зареєстрований на сайті парламенту.

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У документі зазначається, що штрафи почнуть діяти більш ніж за рік — з грудня 2024-го. Платити штрафи доведеться, якщо буде виявлено факти незаконного використання зареєстрованих брендів і за порушення законодавства у сфері географічних зазначень спиртних напоїв. Тобто оштрафувати можуть, якщо в назві напою будуть використані слова "шампанське" або "коньяк".

У документі також пропонується, що за алюзію (пряме або непряме посилання на одну або кілька офіційних назв спиртних напоїв або географічних зазначень спиртних напоїв під час опису, представлення, маркування харчових продуктів і спиртних напоїв), розмір штрафу становитиме від 20 до 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто від 340 до 850 гривень.

Крім того, штрафи можливі:

якщо буде порушено правила сертифікації сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, а також за неправильну видачу сертифікатів — посадові особи заплатять штраф у розмірі від 340 гривень до 850;

якщо не за правилами буде оформлено сертифікацію алкогольного напою і видачу сертифіката — посадовим особам випишуть штраф на 340 — 850 гривень.

Зазначається, що зміни допоможуть гармонізувати положення національного законодавства з нормами права Європейського Союзу. Так, буде встановлено єдині правила визначення, опису, представлення та маркування спиртних напоїв, використання офіційних найменувань, а також з'явиться додатковий захист для географічних зазначень спиртних напоїв.

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"Реалізація на практиці механізму притягнення до відповідальності за порушення законодавства сприятиме наповненню ринку якісною продукцією та посилить імідж вітчизняних виробників такої продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках", — сказано в пояснювальній записці.

Закон щодо захисту брендів і географічних зазначень: що відомо

Він був ухвалений ще 2019 року, щоб посилити правовий захист географічних зазначень. Відповідний закон — частина зобов'язань держави, які передбачені в рамках угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

За допомогою цього закону держава забезпечує захист іноземних географічних зазначень і створює передумови до того, щоб такі назви використовувалися в нашій країні.

Водночас, українські назви-бренди мають отримати відповідний правовий захист у Європейському Союзі. Їхній перелік наразі формується.

Нагадаємо, 17 жовтня 2023 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №9269д і посилила фінансовий моніторинг політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs).