Без хлеба не останемся: украинские аграрии собирают рекордный урожай зерновых

Украинские аграрии сократили посевы под зерновыми, однако в этом году соберут больший урожай, чем в 2022-м. А все потому, что благоприятные погодные условия позволили повысить урожайность до рекордных показателей.

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Урожай зерновых в 2023 году оценивается на уровне 57,8 млн т, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет Фокус в новой статье "Щедрая-невеселая жатва: радость рекордного урожая омрачают шаткие перспективы экспорта" .

По данным Минагро, украинские аграрии уже намолотили 57,6 млн тонн зерновых и масличных культур. Сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 8 275,3 тыс. га при урожайности 47,4 ц/га, намолочено 39 228,2 тыс. тонн зерна. В частности, обмолочено

пшеницы — 4 694,5 тыс. га (урожайность — 47,6 ц/га), намолочено 22 359 тыс. тонн;

кукурузы — 1 376,7 тыс. га (урожайность — 67,4 ц/га), намолочено 9 282 тыс. тонн;

ячменя — 1 504,5 тыс. га (урожайность — 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тыс. тонн;

гороха — 154,4 тыс. га (урожайность — 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тыс. тонн;

гречихи — 136,6 тыс. га (урожайность — 14,9 ц/га), намолочено 203,6 тыс. тонн;

проса — 77,4 тыс. га (урожайность — 21,0 ц/га), намолочено 162,4 тыс. тонн;

других зерновых и зернобобовых культур — 331,2 тыс. га, намолочено 961,6 тыс. тонн.

"Сельхозтоваропроизводители Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областей намолотили более 2 млн тонн зерна в каждой области. В Одесской, Винницкой, Днепропетровской областях — более чем по 3 млн тонн. Запорожская область завершила сбор зерновых культур", — говорится в сообщении.

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Как рассказали Фокусу в Украинском клубе аграрного бизнеса, в этом году ожидается больший урожай пшеницы — 22,2 млн т (+7%), кукурузы — 28,3 млн т (+8%), ячменя — 5,9 млн т (+5%), по сравнению с прошлым годом. Особенностью нынешней кампании является то, что погодные условия компенсировали аграриям потерю площадей. Так, несмотря на сокращение площади посевных яровых и озимых зерновых на 980 тыс. га, чем в прошлом году, — до 10 895 тыс. га, в 2023-м имеем рекордную урожайность зерновых культур (до 52,1 ц/га).

Урожайность пшеницы бьет рекорды последних лет, в этом году она достигает 48 центнеров с гектара Фото: agroportal.ua

"С точки зрения агрометеорологических условий, ситуация была благоприятная. Были своевременные дожди, в апреле их было очень много. Это и обусловило нормальный урожай. Был умеренный температурный режим и в апреле, и в мае, и июнь был очень благоприятным, и в июле было достаточно дождей. Не произошло ничего страшного в эти периоды — масштабных засушливых явлений, например", — пояснила Фокусу руководитель отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

Аграрии выращивают кукурузу преимущественно на экспорт. Поэтому эти сельхозпроизводители пострадают в первую очередь в условиях блокады зарубежных поставок страной-агрессором

Особенно щедро уродила пшеница. "По пшенице у нас рекордный показатель урожайности вообще за последние годы — 47-48 ц с гектара, — говорит Фокусу эксперт аграрного рынка Мария Колесник. — Несмотря на то, что мы потеряли площади, фактически урожай этого года больше показателя прошлого года на 1 млн т. Так же на 1 млн будет больше кукурузы. Хотя ее чуть больше 20% обмолочено, но уже видно — урожайность неплохая".

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Таким образом, украинские аграрии обеспечат внутренние потребности страны в зерновых. Однако отсутствие экспорта делает их деятельность невыгодной. "Аграрии надеются, что будет экспорт, иначе цена будет меньше себестоимости. Тот коридор, который идет вдоль побережья Румынии, [позволяет вывозить объемы] на уровне 2 млн тонн. Были заявления, что увеличится до 4 млн тонн", — добавила эксперт.

Проблем с емкостями для хранения зерновых не должно быть, говорят специалисты. Кукурузу будут хранить на самих полях в спецмешках Фото: agromedia.com.ua

По словам Марии Колесник, особенно несладко в случае блокады экспорта будет производителям кукурузы, ведь ее львиная доля предназначена для поставок за границу. Из собранных 28 млн тонн нужно экспортировать минимум 19,5-20,5 млн тонн, подчеркнула она. Вместе с тем, опрошенные Фокусом специалисты не ожидают критических проблем с дефицитом мощностей для хранения зерна. "Проблема емкостей зависит от того, как активно будут уничтожаться эти мощности, — убеждена Колесник. — Но кукурузу, думаю, будут пытаться хранить и на самих полях в специальных мешках. Как только началась война, со всего европейского рынка эти мешки были выметены Украиной, потому что именно по элеваторам и по инфраструктуре начались обстрелы".

Урожайность кукурузы достигает 67,4 ц/га. Ожидается, что урожай культуры будет на 1 млн тонн больше, чем в 2022-м.

"Если будет трудность, мы имеем опыт предыдущего года, когда товаропроизводителям раздавались полимерные рукава. Если такая потребность будет снова, Министерство может помочь, благодаря партнерским отношениям со Всемирной продовольственной организацией", — прокомментировал Фокусу заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Напомним, в Украине в этом году ожидается рекордный урожай гречихи, поскольку аграрии увеличили площади посева и добились высокой урожайности. Рекордный урожай должен поспособствовать снижению конечных цен на гречку. Однако помешать могут подорожание логистики и упаковки.

Также Фокус писал, что в первый месяц осени украинские компании экспортировали за границу 25 тысяч тонн сахара, а в рамках нового сезона — почти рекордные 427 тысяч тонн. Одна из причин — увеличение посевных площадей сахарной свеклы.