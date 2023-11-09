Налоговые "страсти": на какие цели направят средства из зарплат военных

После длительных дискуссий народные депутаты поддержали в повторном втором чтении законопроект об изъятии НДФЛ с доходов военных из местных бюджетов в пользу спецфонда государственного бюджета. В профильном комитете Рады заверили, что это не навредит финансовым возможностям громад.

Related video

Несмотря на то, что ВРУ провалила голосование за проект 10037 об изъятии военного НДФЛ из бюджетов общин, соответствующие доходы были учтены правительством при подготовке бюджета ко второму чтению, который 9 ноября проголосовала ВРУ. Об этом пишет Фокус в новой статье "Оснащение войска, субсидии, укрытия в больницах: что государство будет финансировать в 2024 году".

Согласно финальному проекту сметы, часть налога на доходы физических лиц от налогообложения доходов в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, полицейскими и лицами рядового и начальствующего состава ("военное" НДФЛ) зачисляется в полном объеме в спецфонд государственного бюджета. Такие поступления будут распределяться так:

45% — Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на осуществление мероприятий по закупке специальной техники и оборудования ;

; 45% — Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработку, освоение и внедрение новых технологий , наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения;

, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения; 10% — главным распорядителям средств государственного бюджета, которые относятся к сектору безопасности и обороны, для дальнейшего автоматического направления воинским частям Вооруженных Сил Украины, других военных формирований на материально-техническое обеспечение пропорционально фактически уплаченному налогу.

Важно

Выплаты, субсидии, пенсии: хватит ли в бюджете средств на социальную защиту населения

Против изъятия доходов от "военного" НДФЛ выступали некоторые ассоциации, представители местного самоуправления и эксперты. В частности, по подсчетам Центра экономической стратегии, если местные бюджеты не получат "военный" НДФЛ, количество дефицитных бюджетов увеличится с 227 до 543, в том числе 270 будут иметь дефицит более 10%. Опрошенные Фокусом эксперты предостерегали, что в случае принятия инициативы 10037, громадам придется порезать программы развития, не хватит средств на финансирование капитальных ремонтов и подготовку к зиме.

Эксперты предостерегали, что изъятие НДФЛ усложнит громадам проведение капитальных ремонтов в школах

Депутаты подали к законопроекту 1641 правку. Как написал депутат Ярослав Железняк, "шансов, что в зале такие правки наберут голосов, ноль. Это лишь о затягивании времени. Иногда это помогает потом сбить голоса". Принятие этого законопроекта является условием для голосования за проект бюджета-2024 во втором чтении и в целом, отметил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниил Гетманцев. В конце концов депутаты 253 голосами 8 ноября таки приняли законопроект.

Как правительство планирует компенсировать громадам изъятие НДФЛ военных

Проблем с финансированием своих расходов после изъятия военного НДФЛ у громад не будет, уверяют в бюджетном комитете. "Мы заложили компенсаторные механизмы: наиболее пострадавшие от российского вторжения громады получат дополнительную дотацию, а более богатые громады не будут возвращать на центральный уровень ту часть доходов, которая превышает среднее по стране (это "реверсная дотация"). Кроме того, общины смогут использовать свои остатки на многие направления, но не на строительство, и не асфальтирование дорог. По состоянию на 1 ноября 2023 года свободные остатки средств на счетах общин составляют почти 207 млрд грн", — сказала Фокусу глава комитета по вопросам бюджета ВРУ Роксолана Пидласа.

В проекте госбюджета на следующий год заложена дополнительная дотация громадам, которые больше всего пострадали от военной агрессии РФ

Так, по результатам доработки проекта главной сметы страны на следующий год ко второму чтению Минфин увеличил ресурс местных бюджетов на 23 229 млн грн, в том числе:

доходы местных бюджетов увеличены — 22 928,7 млн грн;

трансферты из государственного бюджета местным увеличены — 300,3 млн гривен.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета-2024 ко второму чтению, изменения доходной части местных бюджетов произошли за счет учета направления 4% налога на доходы физических лиц (кроме "военного" НДФЛ) из государственного бюджета в местные бюджеты и уточнения макроэкономических показателей экономического и социального развития Украины.

Правительство планирует на 300 млн грн увеличить трансферты из государственного местным бюджетам в 2024 Фото: Pixabay

При определении объема трансфертов учтено предвидение новой субвенции на обустройство безопасных условий в учреждениях здравоохранения — 1 000 млн грн; увеличение образовательной субвенции — 275,3 млн грн. Вместе с тем, реверсная дотация в 2024 году в объеме 14 093,1 млн грн в государственный бюджет не будет перечисляться.

Важно

Вернуть налоговые проверки, сократить расходы бюджета. Чего хочет МВФ и когда предоставит деньги

Напомним, в первоначальной редакции законопроекта 10037 предлагалось поступления от военного НДФЛ распределить поровну между Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности. Средства должны были пойти на производство и закупку оборудования для ВСУ.

Также Фокус писал, что идея изъять НДФЛ с доходов военных возникла после того, как стало известно, что за счет местных бюджетов закупаются барабаны, овощерезки для укрытий по завышенной цене. Растрату средств подтвердила товароведческая экспертиза.