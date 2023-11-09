Податкові "пристрасті": на які цілі спрямують кошти із зарплат військових

Після тривалих дискусій народні депутати підтримали у повторному другому читанні законопроєкт про вилучення ПДФО з доходів військових з місцевих бюджетів на користь спецфонду державного бюджету. У профільному комітеті Ради запевнили, що це не нашкодить фінансовим можливостям громад.

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Попри те, що ВРУ провалила голосування за проєкт 10037 про вилучення військового ПДФО з бюджетів громад, відповідні доходи були враховані урядом при підготовці бюджету до другого читання, який 9 листопада ухвалила ВРУ. Про це пише Фокус у новій статті "Оснащення війська, субсидії, укриття в лікарнях: що держава фінансуватиме у 2024 році".

Згідно з фінальним проєктом кошторису, частина податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу ("військове" ПДФО) зараховується у повному обсязі до спецфонду державного бюджету. Такі надходження розподілятимуться так:

45% — Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання ;

; 45% — Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій , нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;

, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення; 10% – головним розпорядникам коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони, для подальшого автоматичного спрямування військовим частинам Збройних Сил України, інших військових формувань на матеріально-технічне забезпечення пропорційно до фактично сплаченого податку.

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Проти вилучення доходів від "військового" ПДФО виступали деякі асоціації, представники місцевого самоврядування та експерти. Зокрема, за підрахунками Центру економічної стратегії, якщо місцеві бюджети не отримають "військовий" ПДФО, кількість дефіцитних бюджетів збільшиться з 227 до 543, у тому числі 270 матимуть дефіцит більш ніж 10%. Опитані Фокусом експерти застерігали, що у разі ухвалення ініціативи 10037, громадам доведеться порізати програми розвитку, забракне коштів на фінансування капітальних ремонтів та підготовку до зими.

Експерти застерігали, що вилучення ПДФО ускладнить громадам проведення капітальних ремонтів у школах

Депутати подали до законопроєкту 1641 правку. Як написав депутат Ярослав Железняк, "шансів, що в залі такі правки наберуть голосів, нуль. Це лише про затягування часу. Іноді це допомагає потім збити голоси". Прийняття цього законопроєкту є умовою для голосування за проєкт бюджету-2024 в другому читанні й у цілому, зауважив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев. Зрештою депутати 253 голосами 8 листопада таки ухвалили законопроєкт.

Як уряд планує компенсувати громадам вилучення ПДФО військових

Проблем із фінансуванням своїх видатків після вилучення військового ПДФО у громад не буде, запевняють у бюджетному комітеті. "Ми заклали компенсаторні механізми: найбільш постраждалі від російського вторгнення громади отримають додаткову дотацію, а багатші громади не будуть повертати на центральний рівень ту частину доходів, яка перевищує середнє по країні (це "реверсна дотація"). Крім того, громади зможуть використовувати свої залишки на багато напрямків, але не на будівництво, і не асфальтування доріг. Станом на 1 листопада 2023 року вільні залишки коштів на рахунках громад складають майже 207 млрд грн", — сказала Фокусу голова комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа.

У проєкті держбюджету на наступний рік закладена додаткова дотація громадам, які найбільше постраждали від військової агресії РФ

Так, за результатами доопрацювання проєкту головного кошторису країни на наступний рік до другого читання Мінфін збільшив ресурс місцевих бюджетів на 23 229 млн грн, у тому числі:

доходи місцевих бюджетів збільшено – 22 928,7 млн грн;

трансферти з державного бюджету місцевим збільшено – 300,3 млн гривень.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту бюджету-2024 до другого читання, зміни дохідної частини місцевих бюджетів відбулись за рахунок врахування спрямування 4% податку на доходи фізичних осіб (крім "військового" ПДФО) з державного бюджету до місцевих бюджетів та уточнення макроекономічних показників економічного та соціального розвитку України.

Уряд планує на 300 млн грн збільшити трансферти з державного місцевим бюджетам у 2024 Фото: Pixabay

При визначенні обсягу трансфертів враховано передбачення нової субвенції на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я – 1 000 млн грн; збільшення освітньої субвенції – 275,3 млн грн. Разом з тим, реверсна дотація у 2024 році в обсязі 14 093,1 млн грн до державного бюджету не перераховуватиметься.

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Нагадаємо, у первісній редакції законопроєкту 10037 пропонувалося надходження від військового ПДФО розподілити порівну між Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості. Кошти мали піти на виробництво й закупівлю обладнання для ЗСУ.

Також Фокус писав, що ідея вилучити ПДФО з доходів військових виникла після того, як стало відомо, що коштом місцевих бюджетів закуповуються барабани, овочерізки для укриттів по завищеній ціні. Розтрату коштів підтвердила товарознавча експертиза.