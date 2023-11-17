Госстат рапортует о замедлении темпов роста потребительских цен. Однако это не означает, что все резко начало дешеветь. Вероятно, цены на овощи до середины декабря почти не изменятся, поэтому борщ еще немного порадует потребителей своей стоимостью. В то же время, говорят эксперты, есть все предпосылки для подорожания хлеба, яиц, молочной и кондитерской продукции.

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В Украине потребительская инфляция в октябре замедлилась и составила 5,3% относительно октября 2022-го. В частности, такое "достижение" связано с ситуацией на валютном рынке страны. "Инфляция уменьшалась прежде всего благодаря дальнейшему расширению предложения продуктов питания и сохранению устойчивой ситуации на валютном рынке. Для удержания умеренной инфляции НБУ и в дальнейшем будет обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов и сохранять активное присутствие на валютном рынке", — объяснили причины такой динамики цен в НБУ.

По данным Госстата, в октябре 2023-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше всего подорожало мясо и мясопродукты — почти на 14%. А вот овощи подешевели на 20%, яйца — на 15%. Продолжает дешеветь подсолнечное масло на фоне снижения цен на мировых рынках и трудностей с экспортом. Если в сентябре оно потеряло в цене 8%, то в октябре — еще 11%.

В октябре 2023-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше всего подорожало мясо и мясопродукты — почти на 14%

Однако в течение ноября ситуация может измениться. Отопительный сезон уже начался, а это означает, что расходы товаропроизводителей выросли. Да и по валютному курсу эксперты предсказывают не лучшую перспективу. Фокус выяснял, что происходило с ценами на ключевые продукты в октябре и каких ценников украинцам ожидать в ноябре и декабре.

Гречка дешевеет, стоимость риса остается неизменной: что происходило с ценами

Объясняя причины замедления инфляции, в НБУ отметили значительные темпы падения цен на овощи. Хороший урожай получили благодаря как благоприятным погодным условиям, так и наращиванию объемов производства отдельными регионами. "В дальнейшем дешевели крупы и мука, отражая низкие экспортные цены и увеличение производства. Стоимость яиц в годовом измерении снизилась вследствие восстановления объемов производства и под влиянием базы сравнения, однако снижение цен на яйца сдерживалось увеличением их экспорта. Подорожание свинины замедлилось благодаря росту предложения по сравнению с прошлым годом и его преобладанием над спросом", — пояснили аналитики Нацбанка.

Главная причина замедления инфляции — значительные темпы падения цен на овощи

По данным Минфина, гречка за месяц потеряла в цене 5%, средняя цена в октябре составила 36,52 грн/кг. Цена на пшено по сравнению с сентябрем снизилась на 1% — до 29,71 грн/кг, средние цены на рис и манную крупу почти не изменились. Немного подорожал килограмм муки — с 15,81 до 15,89 грн, а средние цены на макаронные изделия снизились с 30,40 до 30,26 грн/кг. Прибавили в цене хлеб пшеничный из муки высшего сорта (42,70 грн/кг), хлеб пшеничный из муки первого сорта (35,47 грн/кг), хлеб ржаной и ржано-пшеничный (36,48 грн/кг).

Хлеб за месяц немного прибавил в цене

Если рассматривать статистику с начала года, то гречневая крупа и рис подешевели, а вот пшено дорожало почти весь 2023 год.

"Гречневая крупа является достаточно рентабельной культурой, — пояснила в комментарии Фокусу Сюзанна Григоренко, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины. — В 2022-м году, по сравнению с 2021-м, аграрии собрали большой урожай гречки, которая пошла на рынок в начале 2023-го. Именно тогда рынок достиг перенасыщения. А когда мы наблюдаем такую тенденцию, цены снижаются, а производители имеют доступ к более доступному и дешевому сырью".

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А вот с рисом картина иная, потому что в основном эта культура в Украину импортируется, напоминает эксперт. Поэтому в этом случае цену корректируют не украинские аграрии, а иностранные импортеры. Подорожание пшена обусловлено ростом цен на просо, из которого пшено производится, а также подорожанием электроэнергии из-за полномасштабной войны, повреждением инфраструктуры.

Овощи радуют, а мясо нет: чем обусловлены противоположные тенденции

В течение октября продолжили дешеветь яблоки: средняя цена в октябре составила 20,07 грн за кило. До 1% потеряли в цене белокочанная капуста (8,50 грн/кг), морковь (9,50 грн/кг), картофель (10,16 грн/кг) и свекла (9,19 грн/кг), а вот лук репчатый прибавил в цене 0,2% — до 13,08 грн/кг.

Среди причин дальнейшего роста цен эксперты назвали экспорт, в частности яблок в Польшу и картофеля в Молдову, которые сейчас очень выгодны для производителя

"Цены на овощи и фрукты до середины декабря будут неизменными, а дальше подрастут. Причинами станут и предпраздничный всплеск цен, и исчезновение с рынка продукции ранних и средних сроков созревания, и экспорт, в частности яблок в Польшу и картофеля в Молдову, которые сейчас очень выгодны для производителя", — отметила в комментарии Фокусу эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова. Также стоит добавить рост стоимости хранения и транспортировки из-за повышения тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и цен на топливо.

Ценники на основные виды мяса потребителей не радуют уже сейчас. Средние цены на куриные тушки в октябре составили 91,67 грн/кг, куриное филе — 159,95 грн/кг, свинину — 202,39 грн/кг, говядину — 233,76 грн/кг.

Ценники на мясо и сейчас не радуют потребителей, но дальше будет еще дороже Фото: Getty Images

По словам экспертов, причинами роста цен на основные виды мяса является сокращение поголовья скота из-за боевых действий и оккупации россиянами значительных территорий, подорожание логистики и топлива для транспортировки, а также рост стоимости кормов, электроэнергии и т.д. "К сожалению, мясо может дорожать и в дальнейшем, хотя большинство украинцев и так уже перешли на курицу из-за заоблачных цен на свинину и говядину. Если не вырастет импорт, ситуация здесь может быть печальной", — говорит Руженкова.

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Эксперты считают, что мясо до конца осени может подорожать еще на 3-4%. Это зависит, прежде всего, от общего предложения. Наибольший рост стоимости ожидает свинину, потому что ее предложение на рынке меньше. Но и цены на говядину и курятину как минимум не будут падать.

Молоко, йогурты, яйца: ждем рост цен: ждем роста цен

В течение октября молоко 2,6% прибавило в цене 1% (36,63 грн за литр), масло сливочное — почти 3% (до 70,1 грн за 200-граммовую пачку), сметана 15% — более чем 2% (до 101 грн/кг).

Среднемесячные цены на яйца в Украине в октябре составили 48,75 грн за десяток. Это на 10% больше, чем в сентябре.

Дальнейшие цены на молоко и молочные продукты зависят от количества надоев, которые сейчас сезонно уменьшаются

Дальнейшие цены на молоко и молочные продукты зависят от количества надоев, которые сейчас сезонно уменьшаются."Молочная продукция будет постепенно дорожать не только из-за сезонности, а и из-за роста цен на сырье, электроэнергию, воду и т.д., — прогнозирует Руженкова, — Также ожидаем сезонного подорожания яиц. Есть предпосылки для роста цен на хлеб и кондитерские изделия — все из-за тех же дорогих составляющих производства и сырья. Скорее всего, по тем же причинам подорожают колбасы, сосиски и твердый сыр, хотя кажется, что дальше вроде бы уже и некуда".

До конца года подорожают колбасы и сосиски, хотя кажется, что дальше вроде бы уже и некуда Фото: Freepik

Курс доллара, тарифы и топливо: каковы факторы, влияющие на цены

Цены на продукты зависят от многих факторов, в частности, от транспортной составляющей, то есть от ценников на АЗС. Вследствие возвращения довоенных налогов на топливо, цены на все виды топлива постепенно росли с июля. Однако автогаз побил все рекорды: с середины октября цена на это топливо выросла с 26,12 грн до 34,4 грн.

Прошлый месяц был рекордным по объему валютных интервенций регулятора, когда Нацбанк потратил на поддержку гривны 3,3 млрд долларов Фото: УНИАН

Непонятна ситуация и на валютном рынке, что также стимулирует производителей закладывать определенные риски в стоимость продукции."Несмотря на переход в начале октября к гибкому курсообразованию гривны, украинская национальная валюта остается в полной зависимости от НБУ. Прошлый месяц был рекордным по объему валютных интервенций регулятора, когда Нацбанк потратил на поддержку гривны 3,3 млрд долларов", — отметил Фокусу аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Тарифы на электроэнергию обещали не поднимать, однако ее потребление с началом холодов растет, соответственно, растут и суммы в платежках. А производители закладывают высокие затраты в себестоимость продуктов.

На продуктовые цены влияет много факторов, но высокий урожай не дает ценам подниматься слишком высоко

На продуктовые цены влияет немало факторов, но высокий урожай не дает ценам подниматься слишком высоко. "В этом году мы собрали очень хороший урожай и зерновых, и масличных, да и вообще всего. Общие запасы овощей борщевого набора значительно превышают прошлогодние. Поэтому в целом темпы роста цен серьезно замедлились: если в 2022 году инфляция в Украине составляла 26,6%, то сейчас годовая инфляция (октябрь к октябрю) составляет 5,3%", — подытожил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его мнению, в ближайшее время продуктовые цены в дальнейшем будут медленно расти и прибавят около 3% к концу 2023 года.