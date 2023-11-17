Украина получила кредит на 100 миллионов евро от Банка развития: куда потратят деньги

Кредитные средства будут направлены на восстановление инфраструктуры отрасли здравоохранения, которая была разрушена войной.

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Пока финансовая поддержка со стороны союзников на 2024 год для Украины еще не определена, Банк развития Совета Европы (БРСЕ) одобрил кредит в размере 100 миллионов евро. Как ожидается, эти деньги пополнят бюджет Министерства здравоохранения. Об этом сообщает Офис Совета Европы в Украине.

На что будут потрачены деньги

Отмечается, что кредитные средства будут направлены на восстановления инфраструктуры отрасли здравоохранения, разрушенной войной. По словам главы банка Карло Монтичелли, Украина получила первое финансирование после того, как присоединилась к программе финучреждения летом этого года. Займ предназначен для проекта "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL), которы разработали во Всемирном банке.

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Кредит позволит Министерству здравоохранения Украины укрепить первичную медицинскую помощь, поддерживая мобильные бригады как в прифронтовых областях Украины, так и в отдаленных регионах.

С помощью проекта также будут профинансированы ремонты больниц, а также будут обеспечены новые неотложные потребности в области здравоохранения, в частности, связанные с психическим здоровьем.

Тем временем в Министерстве финансов Украины сообщили, что с помощью финансирования от Банка развития Совета Европы, украинские власти хотят восстановить и модернизировать сеть медицинских учреждений в областях, которые ранее были освобождены от российских оккупантов. Работы будут проводиться на разрушенных или поврежденных во время боевых действий объектах.

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Напомним, 23 октября Европейский Союз перечислил Украине очередные 1,5 миллиарда евро в рамках бюджетной помощи. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в целом размер бюджетной поддержки Евросоюза в 2023 году уже составляет 15 миллиардов евро.

Также недавно в Министерстве финансов показали, как финансировался украинский бюджет в 2023 году. Так, самым большим источником финансирования остается макрофинансовая помощь от Европейского Союза.