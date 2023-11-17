Україна отримала кредит на 100 мільйонів євро від Банку розвитку: куди витратять гроші

Кредитні кошти будуть спрямовані на відновлення інфраструктури галузі охорони здоров'я, яка була зруйнована війною.

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Поки фінансова підтримка з боку союзників на 2024 рік для України ще не визначена, Банк розвитку Ради Європи (БРСЕ) схвалив кредит у розмірі 100 мільйонів євро. Як очікується, ці гроші поповнять бюджет Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомляє Офіс Ради Європи в Україні.

На що будуть витрачені гроші

Зазначається, що кредитні кошти будуть спрямовані на відновлення інфраструктури галузі охорони здоров'я, зруйнованої війною. За словами голови банку Карло Монтічеллі, Україна отримала перше фінансування після того, як приєдналася до програми фінустанови влітку цього року. Позика призначена для проєкту "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL), який розробили у Світовому банку.

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Кредит дасть змогу Міністерству охорони здоров'я України зміцнити первинну медичну допомогу, підтримуючи мобільні бригади як у прифронтових областях України, так і у віддалених регіонах.

За допомогою проєкту також буде профінансовано ремонти лікарень, а також буде забезпечено нові нагальні потреби в галузі охорони здоров'я, зокрема, пов'язані з психічним здоров'ям.

Тим часом у Міністерстві фінансів України повідомили, що за допомогою фінансування від Банку розвитку Ради Європи, українська влада хоче відновити та модернізувати мережу медичних закладів в областях, які раніше були звільнені від російських окупантів. Роботи проводитимуться на зруйнованих або пошкоджених під час бойових дій об'єктах.

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Нагадаємо, 23 жовтня Європейський Союз перерахував Україні чергові 1,5 мільярда євро в межах бюджетної допомоги. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, загалом розмір бюджетної підтримки Євросоюзу у 2023 році вже становить 15 мільярдів євро.

Також нещодавно в Міністерстві фінансів показали, як фінансувався український бюджет у 2023 році. Так, найбільшим джерелом фінансування залишається макрофінансова допомога від Європейського Союзу.