Пенсии в Украине: кто может рассчитывать на доплаты за возраст

Условия получения дополнительных выплат для пенсионеров регулируются постановлением Кабмина, однако право на такие выплаты имеют не все.

Related video

В Украине, помимо основной пенсии, граждане могут рассчитывать на доплаты за возраст. Фокус рассказывает, кто, когда и сколько получит доплаты в случае повышения пенсионного возраста.

Постановлением Кабинета Министров № 168 от 24 февраля 2023 года предусмотрены пенсионные стандарты и возрастные критерии получения таких надбавок. В частности, на такие выплаты имеют право лишь те лица, пенсионные выплаты которых не превышают среднюю заработную плату, с которой уплачены страховые взносы за 2020 год — 10 340,35 гривен. Если пенсия выше указанной суммы, то доплаты по возрасту не выплачиваются.

Увеличение пенсионных выплат по возрасту:

Лицам в возрасте от 70 до 75 лет — до 300 гривен;

Лицам в возрасте от 75 до 80 лет — до 456 гривен;

Лицам в возрасте 80 лет и старше — до 570 гривен.

Стоит отметить, что эти суммы начисляются отдельно от основной пенсии. То есть фактически происходит увеличение пенсионных выплат по возрасту. Такие выплаты устанавливаются и выплачиваются с даты достижения лицом соответствующего возраста.

Индексация пенсий по возрасту

В этом году повышение пенсий в связи с удорожанием продуктов и услуг не предусмотрено. Согласно информации Министерства социальной политики Оксаны Жолнович, индексация пенсий запланирована на 2024 год. Поэтому для большинства украинцев размер пенсий останется неизменным, за исключением определенных категорий.

Но размер пенсий изменится для пенсионеров, достигших определенного возраста. Это касается тех, кому до конца года исполнится 70, 75 или 80 лет. Минимальная пенсия в начале года составляла 2093 гривны и останется на этом уровне до конца 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсии в Украине будут назначать по новой системе.

Также в СМИ появлялась информация, что до перерасчета пенсий осталось шесть недель.